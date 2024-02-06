Шевченко запропонував роботу в УАФ колишньому партнерові зі збірної України

Андрій Шевченко на конгресі УАФ Фото: прес-служба "Динамо"

Комітет національних збірних команд Української Асоціації футболу (УАФ) очолить колишній капітан національної команди. Андрій Шевченко покличе на цю посаду Олега Лужного.

Офіційне призначення має відбутися наприкінці лютого, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Олег Лужний залишив помітний слід в історії українського футболу. Вихованець львівського футболу десять років грав за "Динамо", виступав в англійській Прем'єр-лізі за "Арсенал" та "Вулвергемптон", входив до тренерського штабу "біло-синіх" і навіть деякий час виконував обов'язки наставника команди.

Олег Лужний під час роботи у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Лужний в УАФ

Екскапітан збірної України заявляв, що не планує працювати в Асоціації футболу, проте запрошення від нового голови організації може змінити думку Олега Лужного. Андрій Шевченко хоче довірити своєму колишньому товаришу з "Динамо" Комітет національних збірних команд.

Олег Лужний (ліворуч), Олександр Хацкевич, Максим Шацьких та Михайло Михайлов на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Офіційно про це призначення можуть оголосити наприкінці лютого, коли відбудуться збори новообраного Виконкому УАФ. Тоді стане зрозуміло, хто очолить ключові посади в організації.

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