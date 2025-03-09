Шевченко сравнил Григорчука с Путиным — что известно

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук. Фото: instagram.com/fclnz

Роман Григорчук похож на Путина, есть сомнения, что он разбирается в футболе. Так считает известный украинский голкипер Алексей Шевченко, который успел поиграть под руководством Григорчука.

Алексей Шевченко в интервью "Украинскому футболу" рассказал об эпизодах из своей карьеры, отдельно вспомнив период под руководством Григорчука.

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По его словам, это был ужас. И ничего хорошего о Григорчуке как о человеке он сказать не может.

Алексей Шевченко. Фото: ФК "Шахтер"

Что рассказал Шевченко

Алексей Шевченко утверждает, что Роман Григорчук является диктатором, который проявлял неуважение к футболистам.

"Он такой и есть — диктатор. Он садится, как Путин, а позади него — икона. Стиль разговора один в один с кремлевским диктатором: вспоминает Бога постоянно, говорит, что футбол у него в сердце и футбол никогда невозможно обмануть", — отметил он.

Шевченко добавил, что Григорчук "постоянно использует мат и оскорбляет футболистов"

"Буквально после теории некоторые ребята уже плакали. Начинает искать виновных в поражении. Нет такого, что проиграли, ничего страшного, надо менять это или другое. Он ловит кого-то одного или двух и начинает обвинять в поражении", — рассказал он.

Шевченко также выразил сомнение, что Роман Григорчук вообще разбирается в футболе.

"Сомневаюсь. Он вообще играл в футбол? Я не уверен, потому что какую-то такую ахинею говорил. В "Черноморце" времен расцвета УПЛ у него играли игроки, которые и сами без него много кого бы победили. В "Астане" вообще без него брали чемпионство, выгоняли его постоянно, мол, и без тебя разберемся. Был бы он хорошим тренером, там бы и остался. Где он тренировал — там были хорошие деньги. Без хороших футболистов с огромными зарплатами он результат показать не может", — резюмировал он.

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