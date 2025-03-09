Шевченко порівняв Григорчука з Путіним — що відомо

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук. Фото: instagram.com/fclnz

Роман Григорчук схожий на Путіна, є сумніви, що він розбирається у футболі. Так вважає відомий український голкіпер Олексій Шевченко, який встиг пограти під керівництвом Григорчука.

Олексій Шевченко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про епізоди зі своєї кар'єри, окремо згадавши період під керівництвом Григорчука.

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За його словами, це був жах. І нічого хорошого про Григорчука як про людину він сказати не може.

Олексій Шевченко. Фото: ФК "Шахтар"

Що розповів Шевченко

Олексій Шевченко стверджує, що Роман Григорчук є диктатором, який проявляв неповагу до футболістів.

"Він такий і є — диктатор. Він сідає, як Путін, а позаду нього — ікона. Стиль розмови один в один з кремлівським диктатором: згадує Бога постійно, каже, що футбол у нього в серці та футбол ніколи неможливо обманути", — зазначив він.

Шевченко додав, що Григорчук "постійно використовує мат та ображає футболістів"

"Буквально після теорії деякі хлопці вже плакали. Починає шукати винних у поразці. Немає такого, що програли, нічого страшного, треба змінювати це або інше. Він ловить когось одного або двох і починає звинувачувати у поразці", — розповів він.

Шевченко також висловив сумнів, що Роман Григорчук взагалі розбирається у футболі.

"Сумніваюсь. Він взагалі грав у футбол? Я не впевнений, бо якусь таку ахінею казав. У "Чорноморці" часів розквіту УПЛ у нього грали гравці, які й самі без нього багато кого б перемогли. В "Астані" взагалі без нього брали чемпіонство, виганяли його постійно, мовляв, і без тебе розберемось. Був би він гарним тренером, там би й залишився. Де він тренував — там були добрі гроші. Без хороших футболістів з величезними зарплатами він результат показати неспроможний", — резюмував він.

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