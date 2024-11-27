Во второй лиге Украины могут появиться шесть новых клубов

Шесть украинских клубов хотят получить профессиональный статус
Шесть аматорских футбольных команд вскоре хотят получить профессиональный статус. Для этого нужно стать участником Второй лиги.
Об этом сообщил портал SportArena.
Во второй лиге появятся новые клубы
По информации источника шесть любительских клубов хотят подать заявку на участие во Второй лиге Украины в сезоне 2025/2026 гг.
Получить профессиональный статус хотят киевские "Атлет" и "Ребел", "Днестр" из Залещиков, "Феникс" из Подмонастыря, "Стандарт" из Новых Санжар и ФК "Лесное" из Киевской области.
Отметим, что в сезоне 2024/2025 гг. во Второй лиге выступает 20 клубов, которые разделили на две группы. Пока неизвестно, захотят ли увеличивать лигу на шесть команд.
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