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Шесть украинских клубов хотят получить профессиональный статус

27 ноября 2024 01:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Во второй лиге Украины могут появиться шесть новых клубов
Украинская ассоциация футбола. Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Шесть аматорских футбольных команд вскоре хотят получить профессиональный статус. Для этого нужно стать участником Второй лиги.

Об этом сообщил портал SportArena.

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Во второй лиге появятся новые клубы

По информации источника шесть любительских клубов хотят подать заявку на участие во Второй лиге Украины в сезоне 2025/2026 гг.

Получить профессиональный статус хотят киевские "Атлет" и "Ребел", "Днестр" из Залещиков, "Феникс" из Подмонастыря, "Стандарт" из Новых Санжар и ФК "Лесное" из Киевской области.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 гг. во Второй лиге выступает 20 клубов, которые разделили на две группы. Пока неизвестно, захотят ли увеличивать лигу на шесть команд.

Напомним, сын Андрея Шевченко Кристиан ушел из "Челси" в "Уотфорд" из-за отца, Романа Абрамовича и Сильвио Берлускони.

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко рассказал о проблемах национальной сборной Украины.

Тренер житомирского "Полесья" U-19 Геннадий Литовченко напал на арбитра.

Девушка форварда киевского "Динамо" Эдуардо Герреро рассказала об романах с Бущаном и Бражко.

УАФ футбол Вторая лига аматорский футбол ФК Атлет

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