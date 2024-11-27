Во второй лиге Украины могут появиться шесть новых клубов

Украинская ассоциация футбола. Фото: скриншот

Шесть аматорских футбольных команд вскоре хотят получить профессиональный статус. Для этого нужно стать участником Второй лиги.

Об этом сообщил портал SportArena.

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Во второй лиге появятся новые клубы

По информации источника шесть любительских клубов хотят подать заявку на участие во Второй лиге Украины в сезоне 2025/2026 гг.

Получить профессиональный статус хотят киевские "Атлет" и "Ребел", "Днестр" из Залещиков, "Феникс" из Подмонастыря, "Стандарт" из Новых Санжар и ФК "Лесное" из Киевской области.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 гг. во Второй лиге выступает 20 клубов, которые разделили на две группы. Пока неизвестно, захотят ли увеличивать лигу на шесть команд.

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