Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу arrow

Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

27 листопада 2024 01:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
У другій лізі України можуть з'явитися шість нових клубів
Українська асоціація футболу.
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Шість аматорських футбольних команд незабаром хочуть набути професійного статусу. Для цього необхідно стати учасниками Другої ліги.

Про це повідомив портал SportArena.

Читайте також:
ФК Атлет
Манеж ФК "Атлет" Київ. Фото: ФК "Атлет"

У другій лізі з'являться нові клуби

За інформацією джерела, шість аматорських клубів хочуть подати заявку на участь у Другій лізі України в сезоні 2025/2026 років.

Отримати професійний статус хочуть київські "Атлет" та "Ребел", "Дністер" із Заліщиків, "Фенікс" із Підмонастиря, "Стандарт" із Нових Санжар та ФК "Лісове" з Київської області.

Зазначимо, що у сезоні 2024/2025 рр. у Другій лізі виступає 20 клубів, які поділили на дві групи. Поки що невідомо, чи захочуть збільшувати лігу на шість команд.

Нагадаємо, син Андрія Шевченка Крістіан пішов з "Челсі" до "Уотфорда" через батька, Романа Абрамовича та Сільвіо Берлусконі.

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко розповів про проблеми національної збірної України.

Тренер житомирського "Полісся" U-19 Геннадій Литовченко напав на арбітра.

Дівчина форварда київського "Динамо" Едуардо Герреро розповіла про романи з Бущаном та Бражком.

УАФ футбол Друга ліга аматорський футбол ФК Атлет

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

00:39 Інсайдер назвав ім'я наступного суперника Дюбуа

00:30 Як відрізняється відстрочка від бронювання працівників

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:00 Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

26 листопада 2024

23:55 Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

23:36 У Львові судили групу, яка пограбувала перехожого на 4 млн грн

23:29 Допомога буде — у США заявили, що підтримають Україну у 2025 році

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

00:39 Інсайдер назвав ім'я наступного суперника Дюбуа

00:30 Як відрізняється відстрочка від бронювання працівників

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

00:00 Тренер ПСВ перед грою з Шахтарем говорив про ситуацію в Україні

26 листопада 2024

23:55 Чоловік двічі проігнорував повістку — як його покарав суд

23:36 У Львові судили групу, яка пограбувала перехожого на 4 млн грн

23:29 Допомога буде — у США заявили, що підтримають Україну у 2025 році

23:13 Через українського промоутера скасують бій зіркових боксерів

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК