У другій лізі України можуть з'явитися шість нових клубів

Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу
Шість аматорських футбольних команд незабаром хочуть набути професійного статусу. Для цього необхідно стати учасниками Другої ліги.
Про це повідомив портал SportArena.
У другій лізі з'являться нові клуби
За інформацією джерела, шість аматорських клубів хочуть подати заявку на участь у Другій лізі України в сезоні 2025/2026 років.
Отримати професійний статус хочуть київські "Атлет" та "Ребел", "Дністер" із Заліщиків, "Фенікс" із Підмонастиря, "Стандарт" із Нових Санжар та ФК "Лісове" з Київської області.
Зазначимо, що у сезоні 2024/2025 рр. у Другій лізі виступає 20 клубів, які поділили на дві групи. Поки що невідомо, чи захочуть збільшувати лігу на шість команд.
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