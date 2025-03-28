Карло Анчелотти грозит почти 5 лет тюрьмы — что известно

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Главный тренер испанского топового клуба попал в большие неприятности. Для него требуют серьезное наказание.

Прокуратура Мадрида просит приговорить наставника мадридского "Реала" Карло Анчелотти к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы, пишет AS.

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Его обвиняют в мошенничестве в 2014 и 2015 налоговых годах. Суд состоится уже 2 апреля.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Прокуратура против Анчелотти

Итальянца обвиняют в мошенничестве на почти 1,1 миллиона евро. Налоговое управление взыскало налоговый долг путем конфискации, что в конечном итоге составило 1 217 958 евро, дополнительный сбор 243 593 евро и 47 298 евро процентов.

Представитель министерства обвиняет подсудимого в двух правонарушениях против государственной казны и требует двух штрафов на общую сумму 3 186 237 евро.

Прокурор считает, что, несмотря на подтверждение статуса резидента Испании для целей налогообложения и указание адреса в Мадриде, Анчелотти сообщил в своих налоговых декларациях только личное вознаграждение за работу в "Реале".

Тренер, как отмечает прокуратура, не указал доход от имиджевых прав, утверждая, что передал их другим лицам.

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