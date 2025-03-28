Карло Анчелотті загрожує майже 5 років в'язниці — що відомо

Шокуючі обвинувачення — Карло Анчелотті може опинитися за ґратами
Головний тренер іспанського топового клубу потрапив у великі неприємності. Для нього вимагають серйозне покарання.
Прокуратура Мадрида просить засудити наставника мадридського "Реала" Карло Анчелотті до чотирьох років та дев'яти місяців в'язниці, пише AS.
Його звинувачують у шахрайстві у 2014 та 2015 податкових роках. Суд відбудеться вже 2 квітня.
Прокуратура проти Анчелотті
Італійця звинувачують у шахрайстві на майже 1,1 мільйона євро. Податкове управління стягнуло податковий борг шляхом конфіскації, що в кінцевому підсумку склало 1 217 958 євро, додатковий збір 243 593 євро та 47 298 євро відсотків.
Представник міністерства звинувачує підсудного у двох правопорушеннях проти державної скарбниці та вимагає двох штрафів на загальну суму 3 186 237 євро.
Прокурор вважає, що, попри підтвердження статусу резидента Іспанії для цілей оподаткування та зазначення адреси в Мадриді, Анчелотті повідомив у своїх податкових деклараціях лише особисту винагороду за роботу в "Реалі".
Тренер, як зазначає прокуратура, не вказав дохід від іміджевих прав, стверджуючи, що передав їх іншим особам.
Нагадаємо, гравець збірної України може стати футболістом мадридського "Атлетико".
Відомий тренер хоче очолити збірну України, якщо з команди піде Сергій Ребров.
Важливий гравець київського "Динамо" може залишити клуб влітку та переїхати до Європи.
Стало відомо, чи продовжить Віктор Циганков свою кар'єру в іспанській "Жироні".
Читайте Новини.LIVE!