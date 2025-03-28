Карло Анчелотті загрожує майже 5 років в'язниці — що відомо

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Головний тренер іспанського топового клубу потрапив у великі неприємності. Для нього вимагають серйозне покарання.

Прокуратура Мадрида просить засудити наставника мадридського "Реала" Карло Анчелотті до чотирьох років та дев'яти місяців в'язниці, пише AS.

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Його звинувачують у шахрайстві у 2014 та 2015 податкових роках. Суд відбудеться вже 2 квітня.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Прокуратура проти Анчелотті

Італійця звинувачують у шахрайстві на майже 1,1 мільйона євро. Податкове управління стягнуло податковий борг шляхом конфіскації, що в кінцевому підсумку склало 1 217 958 євро, додатковий збір 243 593 євро та 47 298 євро відсотків.

Представник міністерства звинувачує підсудного у двох правопорушеннях проти державної скарбниці та вимагає двох штрафів на загальну суму 3 186 237 євро.

Прокурор вважає, що, попри підтвердження статусу резидента Іспанії для цілей оподаткування та зазначення адреси в Мадриді, Анчелотті повідомив у своїх податкових деклараціях лише особисту винагороду за роботу в "Реалі".

Тренер, як зазначає прокуратура, не вказав дохід від іміджевих прав, стверджуючи, що передав їх іншим особам.

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