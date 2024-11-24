Шовковский оценил игру сына Олега Саленко за основную команду Динамо

Шовковский будет чаще выпускать сына экс-звезды сборной России
В матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло одесский "Черноморец" (3:1). В концовке главный тренер столичного клуба Александр Шовковский дал шанс сыграть воспитаннику клуба Роману Саленко.
Шовковский после матча прокомментировал дебют Саленко за основную команду, слова которого привел портал Новини.LIVE.
Отметим, что 19-летний центральный полузащитник Саленко является сыном бывшего игрока сборной России по футболу, экс-футболиста "Динамо", "Валенсии" и "Рейнджер" Олега Саленко.
Саленко будет получать больше шансов
Шовковский заявил, что Саленко готовился вместе с основной командой во время международной паузы.
По словам Шовковского, Роман уже готов играть за основную команду. Поэтому он будет тренироваться с основой, играть в УПЛ и в матчах с "Динамо" U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.
"Он готовился с нами в предыдущий период матчей национальных и молодежных сборных. И в этот раз мы его приобщали к тренировкам. Сейчас я вижу, что он уже более-менее готов к тому, чтобы усиливать нашу команду, выходить на поле и играть", — сказал Шовковский.
Отметим, что киевское "Динамо" на текущий момент единолично лидирует в УПЛ, опережая на два очка "Александрию".
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