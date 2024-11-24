Шовковский оценил игру сына Олега Саленко за основную команду Динамо

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло одесский "Черноморец" (3:1). В концовке главный тренер столичного клуба Александр Шовковский дал шанс сыграть воспитаннику клуба Роману Саленко.

Шовковский после матча прокомментировал дебют Саленко за основную команду, слова которого привел портал Новини.LIVE.

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Отметим, что 19-летний центральный полузащитник Саленко является сыном бывшего игрока сборной России по футболу, экс-футболиста "Динамо", "Валенсии" и "Рейнджер" Олега Саленко.

Роман Саленко в матче против "Черноморца". Фото: "Динамо"

Саленко будет получать больше шансов

Шовковский заявил, что Саленко готовился вместе с основной командой во время международной паузы.

По словам Шовковского, Роман уже готов играть за основную команду. Поэтому он будет тренироваться с основой, играть в УПЛ и в матчах с "Динамо" U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.

"Он готовился с нами в предыдущий период матчей национальных и молодежных сборных. И в этот раз мы его приобщали к тренировкам. Сейчас я вижу, что он уже более-менее готов к тому, чтобы усиливать нашу команду, выходить на поле и играть", — сказал Шовковский.

Отметим, что киевское "Динамо" на текущий момент единолично лидирует в УПЛ, опережая на два очка "Александрию".

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