Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шовковский будет чаще выпускать сына экс-звезды сборной России arrow

Шовковский будет чаще выпускать сына экс-звезды сборной России

24 ноября 2024 20:47
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шовковский оценил игру сына Олега Саленко за основную команду Динамо
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло одесский "Черноморец" (3:1). В концовке главный тренер столичного клуба Александр Шовковский дал шанс сыграть воспитаннику клуба Роману Саленко.

Шовковский после матча прокомментировал дебют Саленко за основную команду, слова которого привел портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что 19-летний центральный полузащитник Саленко является сыном бывшего игрока сборной России по футболу, экс-футболиста "Динамо", "Валенсии" и "Рейнджер" Олега Саленко.

Роман Саленко
Роман Саленко в матче против "Черноморца". Фото: "Динамо"

Саленко будет получать больше шансов

Шовковский заявил, что Саленко готовился вместе с основной командой во время международной паузы.

По словам Шовковского, Роман уже готов играть за основную команду. Поэтому он будет тренироваться с основой, играть в УПЛ и в матчах с "Динамо" U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.

"Он готовился с нами в предыдущий период матчей национальных и молодежных сборных. И в этот раз мы его приобщали к тренировкам. Сейчас я вижу, что он уже более-менее готов к тому, чтобы усиливать нашу команду, выходить на поле и играть", — сказал Шовковский.

Отметим, что киевское "Динамо" на текущий момент единолично лидирует в УПЛ, опережая на два очка "Александрию".

Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань объяснил, какие имеет отношения с лидером клубом Иваном Калюжным.

Руководством мадридского "Реала" договорилось с новым главным тренером на замену Карло Анчелотти. 

Девушка форварда "Динамо" Эдуардо Герреро рассказала, с кем имела отношения из других звезд команды

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о матчах команды Сергея Реброва с Бельгией в Лиге Наций.

футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский Роман Саленко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:47 Шовковский будет чаще выпускать сына экс-звезды сборной России

20:46 Вениславский раскритиковал предложение о расформировании ТЦК

20:41 Новый альянс — 12 стран объединились для помощи Украине

20:22 Мир должен ответить на российскую эскалацию, — Зеленский

20:21 В ГПСУ сообщили о прекращении блокирования границы поляками

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:21 Морозы ударят ночью — прогноз погоды в Украине на завтра

20:03 Вениславский прокомментировал эффективность работы ТЦК

Новость с фото

20:01 Магия адвент-календаря — где купить лучший и какие цены в Украине

20:00 Электронный рапорт в Армия+ — пошаговая инструкция по видео

19:55 Мороз с дождем — синоптики заявили об опасности во Львове завтра

20:47 Шовковский будет чаще выпускать сына экс-звезды сборной России

20:46 Вениславский раскритиковал предложение о расформировании ТЦК

20:41 Новый альянс — 12 стран объединились для помощи Украине

20:22 Мир должен ответить на российскую эскалацию, — Зеленский

20:21 В ГПСУ сообщили о прекращении блокирования границы поляками

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:21 Морозы ударят ночью — прогноз погоды в Украине на завтра

20:03 Вениславский прокомментировал эффективность работы ТЦК

Новость с фото

20:01 Магия адвент-календаря — где купить лучший и какие цены в Украине

20:00 Электронный рапорт в Армия+ — пошаговая инструкция по видео

19:55 Мороз с дождем — синоптики заявили об опасности во Львове завтра

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету