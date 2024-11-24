Шовковський оцінив гру сина Олега Саленка за основну команду Динамо

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У матчі 14-го туру УПЛ київське "Динамо" обіграло одеський "Чорноморець" (3:1). Наприкінці гри головний тренер столичного клубу Олександр Шовковський дав шанс зіграти вихованцю клубу Роману Саленку.

Шовковський після матчу прокоментував дебют Саленка за основну команду. Слова наставника навів портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що 19-річний центральний півзахисник Саленко є сином колишнього гравця збірної Росії з футболу, ексфутболіста "Динамо", "Валенсії" та "Рейнджера" Олега Саленка.

Роман Саленко у матчі проти "Чорноморця". Фото: "Динамо"

Саленко отримуватиме більше шансів

Шовковський заявив, що Саленко готувався разом з основною командою під час міжнародної паузи.

За словами Шовковського, Роман готовий грати за основну команду. Тому він тренуватиметься з основою, гратиме в УПЛ та у матчах з "Динамо" U-19 у Юнацькій Лізі УЄФА.

"Він готувався з нами у попередній період матчів національних та молодіжних збірних. І цього разу ми його долучали до тренувань. Зараз я бачу, що він уже більш-менш готовий до того, щоб посилювати нашу команду, виходити на поле та грати", — сказав Шовковський.

Зазначимо, що київське "Динамо" на цю мить одноосібно лідирує в УПЛ, випереджаючи на два очки "Олександрію".

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