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Шовковский удивляет — составы на игру Галатасарай — Динамо

21 января 2025 16:28
Александр Ильющенков - Редактор
Галатасарай Динамо — стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский во время тренировки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор

Киевское "Динамо" сегодня, 21 января, сыграет очередной матч Лиги Европы. Здесь можно смотреть "Галатасарай" — "Динамо".

Наставники турецкого "Галатасарая" и украинского "Динамо" только что объявили стартовые составы, сообщает портал Новини.LIVE.

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У обеих команд есть определенные сюрпризы. Особенно это касается состава киевлян.

Динамо перед матчем
Киевское "Динамо" на сборах. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Стартовые составы "Галатасарая" и "Динамо"

"Галатасарай" удивил минимально, в старте вышли примерно все те игроки, которые и ожидались накануне.

Особого внимания, конечно же, заслуживают лидер атак турок Виктор Осимхен и полузащитник Лукас Торрейра.

Состав Галатасарая
Состав "Галатасарая" на игру с "Динамо". Фото: скриншот Flashscore

"Динамо" было вынуждено удивлять. У Александра Шовковского есть серьезные проблемы с составом, в частности отсутствуют полузащитник Владимир Бражко и защитник Денис Попов.

Состав "Динамо"
Состав "Динамо" на матч с "Галатасараем". Фото: скриншот Flashscore

Кроме того, стоит обращать внимание на тот факт, что украинский клуб уже давно не борется в Лиге Европы за что-то серьезное, разве что за собственный престиж.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может остаться в клубе на следующий сезон.

Украинский боксер Александр Усик проведет очередной бой уже в этом году.

Владимир Кличко рассчитывает вернуться на ринг, уже известна причина.

Стало известно, где Украина сыграет матч Лиги Наций против Бельгии.

спорт футбол Динамо Лига Европы Галатасарай

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15:57 Белый билет по дешевке — на Одесчине задержали предпринимателя

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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