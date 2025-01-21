Галатасарай Динамо — стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Шовковский удивляет — составы на игру Галатасарай — Динамо
Киевское "Динамо" сегодня, 21 января, сыграет очередной матч Лиги Европы. Здесь можно смотреть "Галатасарай" — "Динамо".
Наставники турецкого "Галатасарая" и украинского "Динамо" только что объявили стартовые составы, сообщает портал Новини.LIVE.
У обеих команд есть определенные сюрпризы. Особенно это касается состава киевлян.
Стартовые составы "Галатасарая" и "Динамо"
"Галатасарай" удивил минимально, в старте вышли примерно все те игроки, которые и ожидались накануне.
Особого внимания, конечно же, заслуживают лидер атак турок Виктор Осимхен и полузащитник Лукас Торрейра.
"Динамо" было вынуждено удивлять. У Александра Шовковского есть серьезные проблемы с составом, в частности отсутствуют полузащитник Владимир Бражко и защитник Денис Попов.
Кроме того, стоит обращать внимание на тот факт, что украинский клуб уже давно не борется в Лиге Европы за что-то серьезное, разве что за собственный престиж.
Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может остаться в клубе на следующий сезон.
Украинский боксер Александр Усик проведет очередной бой уже в этом году.
Владимир Кличко рассчитывает вернуться на ринг, уже известна причина.
Стало известно, где Украина сыграет матч Лиги Наций против Бельгии.
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