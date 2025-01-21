Галатасарай Динамо — стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский во время тренировки. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" сегодня, 21 января, сыграет очередной матч Лиги Европы. Здесь можно смотреть "Галатасарай" — "Динамо".

Наставники турецкого "Галатасарая" и украинского "Динамо" только что объявили стартовые составы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Киевское "Динамо" на сборах. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Стартовые составы "Галатасарая" и "Динамо"

"Галатасарай" удивил минимально, в старте вышли примерно все те игроки, которые и ожидались накануне.

Особого внимания, конечно же, заслуживают лидер атак турок Виктор Осимхен и полузащитник Лукас Торрейра.

Состав "Галатасарая" на игру с "Динамо". Фото: скриншот Flashscore

"Динамо" было вынуждено удивлять. У Александра Шовковского есть серьезные проблемы с составом, в частности отсутствуют полузащитник Владимир Бражко и защитник Денис Попов.

Состав "Динамо" на матч с "Галатасараем". Фото: скриншот Flashscore

Кроме того, стоит обращать внимание на тот факт, что украинский клуб уже давно не борется в Лиге Европы за что-то серьезное, разве что за собственный престиж.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может остаться в клубе на следующий сезон.

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