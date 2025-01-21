Галатасарай Динамо — стартові склади команд на матч Ліги Європи

Шовковський дивує — стартові склади на гру Галатасарай — Динамо
Київське "Динамо" сьогодні, 21 січня, зіграє черговий матч Ліги Європи. Тут можна дивитись "Галатасарай" — "Динамо".
Наставники турецького "Галатасарая" та українського "Динамо" тільки що оголосили стартові склади, повідомляє портал Новини.LIVE.
У обох команд є певні сюрпризи. Особливо це стосується складу киян.
Стартові склади "Галатасарая" та "Динамо"
"Галатасарай" здивував мінімально, у старті вийшли приблизно всі ті гравці, які й очікувались напередодні.
Особливої уваги, звісно ж, заслуговують лідер атак турків Віктор Осімхен та півзахисник Лукас Торрейра.
"Динамо" було вимушене дивувати. У Олександра Шовковського є серйозні проблеми зі складом, зокрема відсутні півзахисник Володимир Бражко та захисник Денис Попов.
Крім того, варто звертати увагу на той факт, що український клуб вже давно не бореться у Лізі Європи за щось серйозне, хіба що за власний престиж.
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