Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шовковський дивує — стартові склади на гру Галатасарай — Динамо arrow

Шовковський дивує — стартові склади на гру Галатасарай — Динамо

21 січня 2025 16:28
Олександр Ільющенков - Редактор
Галатасарай Динамо — стартові склади команд на матч Ліги Європи
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський під час тренування. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор

Київське "Динамо" сьогодні, 21 січня, зіграє черговий матч Ліги Європи. Тут можна дивитись "Галатасарай" — "Динамо"

Наставники турецького "Галатасарая" та українського "Динамо" тільки що оголосили стартові склади, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

У обох команд є певні сюрпризи. Особливо це стосується складу киян. 

Динамо перед матчем
Київське "Динамо" на зборах. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Стартові склади "Галатасарая" та "Динамо" 

"Галатасарай" здивував мінімально, у старті вийшли приблизно всі ті гравці, які й очікувались напередодні. 

Особливої уваги, звісно ж, заслуговують лідер атак турків Віктор Осімхен та півзахисник Лукас Торрейра. 

Склад Галатасарая
Склад "Галатасарая" на гру з "Динамо". Фото: скриншот Flashscore

"Динамо" було вимушене дивувати. У Олександра Шовковського є серйозні проблеми зі складом, зокрема відсутні півзахисник Володимир Бражко та захисник Денис Попов. 

Склад "Динамо"
Склад "Динамо" на матч з "Галатасараєм". Фото: скриншот Flashscore

Крім того, варто звертати увагу на той факт, що український клуб вже давно не бореться у Лізі Європи за щось серйозне, хіба що за власний престиж. 

Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може залишитись у клубі на наступний сезон. 

Український боксер Олександр Усик проведе черговий бій вже цього року.  

Володимир Кличко розраховує повернутись на ринг, вже відома причина.

Стало відомо, де Україна зіграє матч Ліги Націй проти Бельгії. 

спорт футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:44 Сильний вітер насувається на Одесу — до чого готуватися

16:31 Галатасарай — Динамо — трансляція вирішальної гри Ліги Європи

16:22 Попередження про небезпеку — якою буде погода в Києві завтра

16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна

15:57 Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:55 У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів і аспірантів

15:52 Трамп розпорядився визнавати в США лише дві статі

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

15:26 Стіна памʼяті — в Одесі відкрили четверту чергу меморіалу

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

16:44 Сильний вітер насувається на Одесу — до чого готуватися

16:31 Галатасарай — Динамо — трансляція вирішальної гри Ліги Європи

16:22 Попередження про небезпеку — якою буде погода в Києві завтра

16:16 Найдешевший мобільний тариф для пенсіонерів — яка ціна

15:57 Білий квиток задешево — на Одещині затримали підприємця

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:55 У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів і аспірантів

15:52 Трамп розпорядився визнавати в США лише дві статі

15:26 Стіна памʼяті — в Одесі відкрили четверту чергу меморіалу

15:03 У Білорусі розпочались дострокові вибори президента

15:02 Морози та вітер — якою буде погода у Харкові завтра

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати