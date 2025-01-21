Галатасарай Динамо — стартові склади команд на матч Ліги Європи

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський під час тренування. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Київське "Динамо" сьогодні, 21 січня, зіграє черговий матч Ліги Європи. Тут можна дивитись "Галатасарай" — "Динамо".

Наставники турецького "Галатасарая" та українського "Динамо" тільки що оголосили стартові склади, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Київське "Динамо" на зборах. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Стартові склади "Галатасарая" та "Динамо"

"Галатасарай" здивував мінімально, у старті вийшли приблизно всі ті гравці, які й очікувались напередодні.

Особливої уваги, звісно ж, заслуговують лідер атак турків Віктор Осімхен та півзахисник Лукас Торрейра.

Склад "Галатасарая" на гру з "Динамо". Фото: скриншот Flashscore

"Динамо" було вимушене дивувати. У Олександра Шовковського є серйозні проблеми зі складом, зокрема відсутні півзахисник Володимир Бражко та захисник Денис Попов.

Склад "Динамо" на матч з "Галатасараєм". Фото: скриншот Flashscore

Крім того, варто звертати увагу на той факт, що український клуб вже давно не бореться у Лізі Європи за щось серйозне, хіба що за власний престиж.

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