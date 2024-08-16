Динамо хочет продать за границу одного из своих воспитанников

Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" собирается продать одного из своих воспитанников. Этот футболист не входит в планы тренерского штаба столичной команды на сезон.

Руководство украинского клуба ищет варианты трудоустройства игрока за границей, сообщает "Футбол 24".

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Владимир Шепелев с трофеем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто покинет "Динамо"

Одним из них является 27-летний полузащитник Владимир Шепелев. Он выступает за первую команду "бело-синих" с 2017 года, но за это время так и не стал основным футболистом "Динамо".

Киевский клуб планирует трудоустроить Шепелева за границей. Речь идет о потенциальных покупателях из чемпионатов Нидерландов, Бельгии, Польши и Израиля. Единственным препятствием является высокая зарплата игрока в "Динамо". Полузащитник не хочет соглашаться на снижение оклада.

В сезоне 2023/2024 Шепелев сыграл 22 поединка и забил 2 гола. "Динамо" рассматривает вариант как с арендой, так и с продажей игрока.

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