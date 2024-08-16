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Шовковський наполягає на продажу гравця Динамо — де гратиме українець

16 серпня 2024 19:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо хоче продати в закордонний клуб одного зі своїх вихованців
Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" має намір продати одного зі своїх вихованців. Цей футболіст не входить до планів тренерського штабу столичної команди на сезон.

Керівництво українського клубу шукає варіанти працевлаштування гравця за кордоном, повідомляє "Футбол 24".

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"Динамо" залишається активним гравцем на літньому трансферному ринку. При цьому кияни не лише запрошують до клубу новачків, а й працевлаштовують тих гравців, на яких не розраховує Олександр Шовковський.

Володимир Шепелєв
Володимир Шепелєв із трофеєм. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто залишить "Динамо"

Одним із них є 27-річний півзахисник Володимир Шепелєв. Він виступає за першу команду "біло-синіх" із 2017 року, але за цей час так і не став основним футболістом "Динамо".

Київський клуб планує працевлаштувати Шепелєва за кордоном. Йдеться про потенційних покупців із чемпіонатів Нідерландів, Бельгії, Польщі та Ізраїлю. Єдиною перешкодою є висока зарплата гравця у "Динамо". Півзахисник не хоче погоджуватись на зниження окладу.

У сезоні 2023/2024 Шепелєв зіграв 22 поєдинки та забив 2 голи. "Динамо" розглядає варіант як з орендою, так і з продажем футболіста.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Володимир Шепелєв

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19:40 Благодійний фонд відмовляється перераховувати майже 400 мільйонів гривень на ремонт "Охматдиту"

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