Динамо потеряло очки с Колосом — что сказал Шовковский

Александр Шовковский в "Динамо". Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Киевское "Динамо" потеряло очки в поединке с ковалевским "Колосом". Тренер киевлян Александр Шовковский после матча рассказал, что пошло не так.

Наставник "Динамо" назвал сразу несколько причин, помешавших получить положительный результат в сегодняшнем матче, сообщает сайт киевлян.

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"Бывают такие матчи, когда ты готовишься, но мяч не идет в ворота, рикошет же у наших владений — и вовсе не обязательный пропущенный гол", — отметил он.

Разминка "Динамо" перед матчем с "Колосом". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Что еще сказал Шовковский

Он подчеркнул, что во втором тайме "Динамо" прибавило в скорости, у команды были моменты, чтобы забить.

"Мы прекрасно понимали, что соперник неделю готовился к поединку, мы же имели на подготовку всего два дня", — добавил он.

Шовковский резюмировал, что в Ковалевке всегда непросто играть. И теперь остается готовиться к следующим встречам.

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