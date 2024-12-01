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Шовковський після матчу з Колосом поскаржився на підготовку

1 грудня 2024 18:51
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо втратило очки з Колосом — що сказав Шовковський
Олександр Шовковський в "Динамо". Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Київське "Динамо" втратило очки в поєдинку з ковалівським "Колосом". Тренер киян Олександр Шовковський після матчу розповів, що пішло не так. 

Наставник "Динамо" назвав відразу декілька причин, які завадили здобути позитивний результат у сьогоднішньому матчі, повідомляє сайт киян

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"Бувають такі матчі, коли ти готуєшся, але м'яч не йде у ворота, натомість рикошет біля наших володінь — і зовсім необов'язковий пропущений гол", — зазначив він. 

Розминка Динамо
Розминка "Динамо" перед матчем з "Колосом". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Що ще сказав Шовковський

Він підкреслив, що у другому таймі "Динамо" додало у швидкості, у команди були моменти, щоб забити.

"Ми чудово розуміли, що суперник тиждень готувався до поєдинку, ми ж мали на підготовку лише два дні", — додав він. 

Шовковський резюмував, що у Ковалівці завжди непросто грати. І тепер залишається готуватись до наступних зустрічей. 

Нагадаємо, визначились усі 32 учасники клубного чемпіонату світу з футболу, який відбудеться наступного року. 

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