Шовковский сделал важное заявление перед матчем с Партизаном

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

В первом матче второго тура квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уверенно обыграло "Партизан". Однако наставник украинской команды Александр Шовковский предостерег от преждевременного празднования выхода в следующий раунд.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский объяснил, с какими проблемами его команда может столкнуться в Сербии, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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Александро Шовковский призвал своих подопечных не терять концентрацию перед ответным матчем с "Партизаном" даже несмотря на крупную победу "Динамо" в первой встрече. Тренер заявил, что профессионалы обязаны одинаково готовиться ко всем поединкам.

Николай Шапаренко (слева) на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Шовковский опасается "Партизан"

Тренер "Динамо" намекнул, что в ответном матче с сербской командой смогут проявить себя футболисты, которые борются за попадание в основном состав "бело-синих". Шовковский напомним, что поединок пройдет в Белграде, и трибуны окажут серьезное давление на "Динамо".

Шовковский подтвердил, что Тымчик продолжает восстанавливаться от травмы и не сыграет с "Партизаном". Зато на поле могут выйти молодые футболисты Пономаренко и Михавко.

Матч "Партизан" — "Динамо" состоится в среду, 31 июля, в 21:00 по киевскому времени.

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