Шовковський зробив важливу заяву перед матчем із Партизаном

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

У першому матчі другого туру кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" впевнено обіграло "Партизан". Проте наставник української команди Олександр Шовковський застеріг від передчасного святкування виходу до наступного раунду.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський пояснив, з якими проблемами його команда може мати справу в Сербії, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

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Олександро Шовковський закликав своїх підопічних не втрачати концентрацію перед другим матчем з "Партизаном" навіть попри впевнену перемогу "Динамо" у першій зустрічі. Тренер заявив, що майстри повинні однаково готуватися до всіх поєдинків.

Микола Шапаренко (ліворуч) на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Шовковський побоюється "Партизан"

Тренер "Динамо" натякнув, що у матчі-відповіді з сербською командою зможуть проявити себе футболісти, які борються за потрапляння в основний склад "біло-синіх". Шовковський нагадав, що матч пройде в Белграді, і трибуни чинитимуть серйозний тиск на "Динамо".

Шовковський підтвердив, що Тимчик продовжує відновлюватися від травми та не зіграє з "Партизаном". Натомість на поле можуть вийти молоді футболісти Пономаренко та Міхавко.

Матч "Партизан" — "Динамо" відбудеться у середу, 31 липня, о 21:00 за київським часом.

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