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Шовковский объяснил, почему гордится игроками Динамо

16 декабря 2024 15:45
Станислав Костюк - Редактор
Шовковский рассказал о новых кадровых потерях Динамо
Тренер Александр Шовковский перед игрой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станислав Костюк - Редактор

Гол Владислава Ваната принес киевскому "Динамо" победу над "Вересом" в матче 17 тура УПЛ. Столичная команда продолжила единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины. 

Главный тренер "бело-синих" остался недоволен одним важным игровым аспектом, сообщает сайт Dinamo.kiev.ua

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"Верес" доставил "Динамо" проблемы в поединке 17 тура УПЛ. Подопечные Олега Шандрука опасно контратаковали и держали соперника в напряжении. Однако киевлянам удалось реализовать свой момент, тогда как гости не сумели этого сделать. 

Виталий Буяльский
Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Что Шовковский сказал об игре "Динамо" 

Тренер киевской команды признал, что он рад осечке "Шахтера" и "Александрии", главных конкурентов в борьбе за чемпионский титул. Шовковский подчеркнул, что перед матчем с "Вересом" состоялся разбор ошибок, однако часть из них игроки снова совершили на поле. 

Наставник "Динамо" был удивлен тем, как Пихаленок и Буяльский разыграли штрафной, который завершился голом Ваната. Шовковский заявил, что для него это было неожиданностью, однако команда постоянно работает над новыми игровыми розыгрышами на поле. "Динамо" перенесло матч с "Вересом" на понедельник, чтобы у футболистов был лишний день на подготовку к матчу. 

Шовковский объяснил, что "Динамо" может гордиться своим выступлением в этом сезоне, однако речь идет только о поединках в УПЛ. Также тренер рассказал о ситуации с травмированными игроками. 

"Шапаренко заболел, и у него были осложнения. Он на антибиотиках, и врачи запретили ему тренироваться и играть, тем более в такую ​​холодную погоду. Пихаленок готовился, у него было непростое восстановление. Я рад, что он отыграл этот матч. Бражко получил травму в прошлом матче", — объяснил Шовковский. 

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко опубликовала кадры новой горячей фотосессии. 

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спорт футбол Динамо УПЛ Верес Александр Шовковский

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