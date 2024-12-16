Шовковский рассказал о новых кадровых потерях Динамо

Тренер Александр Шовковский перед игрой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Гол Владислава Ваната принес киевскому "Динамо" победу над "Вересом" в матче 17 тура УПЛ. Столичная команда продолжила единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины.

Главный тренер "бело-синих" остался недоволен одним важным игровым аспектом, сообщает сайт Dinamo.kiev.ua.

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Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Что Шовковский сказал об игре "Динамо"

Тренер киевской команды признал, что он рад осечке "Шахтера" и "Александрии", главных конкурентов в борьбе за чемпионский титул. Шовковский подчеркнул, что перед матчем с "Вересом" состоялся разбор ошибок, однако часть из них игроки снова совершили на поле.

Наставник "Динамо" был удивлен тем, как Пихаленок и Буяльский разыграли штрафной, который завершился голом Ваната. Шовковский заявил, что для него это было неожиданностью, однако команда постоянно работает над новыми игровыми розыгрышами на поле. "Динамо" перенесло матч с "Вересом" на понедельник, чтобы у футболистов был лишний день на подготовку к матчу.

Шовковский объяснил, что "Динамо" может гордиться своим выступлением в этом сезоне, однако речь идет только о поединках в УПЛ. Также тренер рассказал о ситуации с травмированными игроками.

"Шапаренко заболел, и у него были осложнения. Он на антибиотиках, и врачи запретили ему тренироваться и играть, тем более в такую ​​холодную погоду. Пихаленок готовился, у него было непростое восстановление. Я рад, что он отыграл этот матч. Бражко получил травму в прошлом матче", — объяснил Шовковский.

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