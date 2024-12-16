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Шовковський пояснив, чому пишається гравцями Динамо

16 грудня 2024 15:45
Станіслав Костюк - Редактор
Шовковський розповів про нові кадрові втрати Динамо
Тренер Олександр Шовковський перед грою. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станіслав Костюк - Редактор

Гол Владислава Ваната приніс київському "Динамо" перемогу над "Вересом" у матчі 17 туру УПЛ. Столична команда продовжила одноосібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату України.

Головний тренер "біло-синіх" залишився незадоволеним одним важливим ігровим аспектом, повідомляє сайт Dinamo.kiev.ua.

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"Верес" доставив "Динамо" проблеми у поєдинку 17 туру УПЛ. Підопічні Олега Шандрука небезпечно контратакували й тримали суперника у напрузі. Проте киянам удалося реалізувати свій момент, тоді як гості не зуміли цього зробити.

Віталій Буяльський
Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Що Шовковський сказав про гру "Динамо"

Тренер київської команди визнав, що він радий помилкам "Шахтаря" та "Олександрії", головних конкурентів у боротьбі за чемпіонський титул. Шовковський підкреслив, що перед матчем з "Вересом" відбувся розбір помилок, проте частину з них гравці знову вчинили на полі.

Наставник "Динамо" був здивований тим, як Піхальонок та Буяльський розіграли штрафний, який завершився голом Ваната. Шовковський заявив, що для нього це було несподіванкою, проте команда постійно працює над новими розіграшами на полі. "Динамо" перенесло матч із "Вересом" на понеділок, щоб у футболістів був зайвий день на підготовку до матчу.

Шовковський пояснив, що "Динамо" може пишатися своїм виступом цього сезону, проте йдеться лише про поєдинки в УПЛ. Також тренер розповів про ситуацію з травмованими гравцями.

"Шапаренко захворів, і у нього були ускладнення. Він на антибіотиках, і лікарі заборонили йому тренуватися і грати, тим більше за такої холодної погоди. Піхальонок готувався, у нього було непросте відновлення. Я радий, що він відіграв цей матч. Бражко отримав травму у минулому поєдинку", — пояснив Шовковський.

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спорт футбол Динамо УПЛ Верес Олександр Шовковський

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:34 У Садового повідомили про перекриття однієї з вулиць у Львові

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