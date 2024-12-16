Шовковський розповів про нові кадрові втрати Динамо

Тренер Олександр Шовковський перед грою. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Гол Владислава Ваната приніс київському "Динамо" перемогу над "Вересом" у матчі 17 туру УПЛ. Столична команда продовжила одноосібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату України.

Головний тренер "біло-синіх" залишився незадоволеним одним важливим ігровим аспектом, повідомляє сайт Dinamo.kiev.ua.

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Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Що Шовковський сказав про гру "Динамо"

Тренер київської команди визнав, що він радий помилкам "Шахтаря" та "Олександрії", головних конкурентів у боротьбі за чемпіонський титул. Шовковський підкреслив, що перед матчем з "Вересом" відбувся розбір помилок, проте частину з них гравці знову вчинили на полі.

Наставник "Динамо" був здивований тим, як Піхальонок та Буяльський розіграли штрафний, який завершився голом Ваната. Шовковський заявив, що для нього це було несподіванкою, проте команда постійно працює над новими розіграшами на полі. "Динамо" перенесло матч із "Вересом" на понеділок, щоб у футболістів був зайвий день на підготовку до матчу.

Шовковський пояснив, що "Динамо" може пишатися своїм виступом цього сезону, проте йдеться лише про поєдинки в УПЛ. Також тренер розповів про ситуацію з травмованими гравцями.

"Шапаренко захворів, і у нього були ускладнення. Він на антибіотиках, і лікарі заборонили йому тренуватися і грати, тим більше за такої холодної погоди. Піхальонок готувався, у нього було непросте відновлення. Я радий, що він відіграв цей матч. Бражко отримав травму у минулому поєдинку", — пояснив Шовковський.

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