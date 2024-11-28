Шовковский объяснил причины поражения Динамо от Виктории Пльзень

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В пятом туре основного раунда Лиги Европы "Динамо" в Гумбурге принимало "Викторию" Пльзень. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу чехов.

После игры о поражении коротко рассказал главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, слова которого привела пресс-служба клуба.

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По словам главного тренера, тактический план на игру предусматривал противодействие длинным передачам соперника и, чтобы не пускать их игроков атаки за спины защитников.

Шовковский подчеркнул, что этот подход работал до первого пропущенного гола, после чего команда перестроилась, чтобы создавать давление и пытаться спасти игру.

"Исходя из того, какой у нас был тактический план на игру, мы не должны давать возможности сопернику действовать через длинные передачи, забрасывать мяч за спины нашим защитникам. В принципе, он работал до первого пропущенного гола, когда мы дали сопернику сыграть именно так. Это индивидуальное мастерство. В дальнейшем мы перестроились, чтобы создавать давление и попытаться спасти игру", — сказал Шовковский.

После пяти туров "Динамо" единолично занимает последнее 36-е место в турнирной таблице.

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