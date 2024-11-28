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Шовковский пожаловался на индивидуальное мастерство игроков

28 ноября 2024 23:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шовковский объяснил причины поражения Динамо от Виктории Пльзень
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В пятом туре основного раунда Лиги Европы "Динамо" в Гумбурге принимало "Викторию" Пльзень. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу чехов.

После игры о поражении коротко рассказал главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, слова которого привела пресс-служба клуба.

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По словам главного тренера, тактический план на игру предусматривал противодействие длинным передачам соперника и, чтобы не пускать их игроков атаки за спины защитников.

Шовковский подчеркнул, что этот подход работал до первого пропущенного гола, после чего команда перестроилась, чтобы создавать давление и пытаться спасти игру.

"Исходя из того, какой у нас был тактический план на игру, мы не должны давать возможности сопернику действовать через длинные передачи, забрасывать мяч за спины нашим защитникам. В принципе, он работал до первого пропущенного гола, когда мы дали сопернику сыграть именно так. Это индивидуальное мастерство. В дальнейшем мы перестроились, чтобы создавать давление и попытаться спасти игру", — сказал Шовковский.

После пяти туров "Динамо" единолично занимает последнее 36-е место в турнирной таблице.

Напомним, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти раскритиковал звездного игрока клуба Килиана Мбаппе за матч с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

Украинский вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин отказался пожать руку российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину.

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко, забивший первый гол в истории независимости, раскритиковал игру Артема Довбика.

В "Реале" из-за травматичности Тибо Куртуа его могут заменить Андреем Луниным.

футбол Динамо Лига Европы Александр Шовковский Виктория Пльзень

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