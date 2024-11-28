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Шовковський поскаржився на індивідуальну майстерність гравців

28 листопада 2024 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Шовковський пояснив причини поразки Динамо від Вікторії Пльзень
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У п'ятому турі основного раунду Ліги Європи "Динамо" в Гумбурзі приймало "Вікторію" Пльзень. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь чехів.

Після гри про поразку коротко розповів головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський, слова якого навела пресслужба клубу.

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За словами головного тренера, тактичний план на гру передбачав протидію довгим передачам суперника та закидам за спини захисників.

Шовковський наголосив, що цей підхід працював до першого пропущеного голу, після чого команда перебудувалася, щоб створювати тиск і намагатися врятувати гру.

"Виходячи з того, який ми мали тактичний план на гру, ми не мали давати можливості супернику діяти через довгі передачі, закидувати м’яча за спини нашим захисникам. В принципі, він працював до першого пропущеного голу, коли ми дали супернику зіграти саме так. Це індивідуальна майстерність. У подальшому ми перебудувалися, аби створювати тиск та спробувати врятувати гру", — сказав Шовковський.

Після п'яти турів "Динамо" одноосібно посідає останнє 36-те місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті розкритикував зіркового гравця клубу Кіліана Мбаппе за матч з "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів.

Український воротар лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін відмовився потиснути руку російському півзахиснику "Монако" Олександру Головіну.

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футбол Динамо Ліга Європи Олександр Шовковський Вікторія Пльзень

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