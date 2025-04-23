Шовковский объяснил, как Динамо изменило игру с Буковиной в Кубке Украины

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в полуфинале Кубка Украины обыграло "Буковину" (4:1). При этом, киевляне первыми пропустили в матче.

После игры результат прокомментировал главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Слова тренера привела пресс-служба "Динамо".

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По словам Шовковского, ключевым фактором, изменившим ход игры, стали забитые голы. Он предположил, что в начале команда могла недооценить соперника, несмотря на предупреждение об особенности кубковых матчей.

Тренер указал, что в первой половине игры у них был недостаток мотивации, потому что игроки, вероятно, думали о следующем матче чемпионата, что сказалось на их действиях. В перерыве была проведена работа над ошибками, произошли замены и второй тайм прошел под контролем киевлян.

Также Шовковский, как неоднократно выигрывал Кубок Украины как игрок, отметил, что для него как тренера личные достижения отходят на второй план. Сейчас ему нужно, чтобы команда выполняла договоренности и побеждала в каждом матче, независимо от турнира.

"Для меня лично это не означает ничего особенного. Главное — чтобы команда выполняла то, о чем мы договариваемся накануне игры и побеждала в каждом матче. Кубковая это игра, чемпионат или товарищеский матч — команда "Динамо" всегда ставит перед собой максимальные задачи. Безусловно, очень приятно снова играть в финале Кубка Украины, и мы будем делать все возможное, чтобы победить", — сказал специалист.

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