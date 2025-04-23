Шовковський пояснив, як Динамо змінило гру з Буковиною в Кубку України

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у півфіналі Кубка України обіграло "Буковину" (4:1). При цьому, кияни першими пропустили в грі.

Після матчу результат прокоментував головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Слова тренера навела пресслужба "Динамо".

Реклама

Читайте також:

Шовковський розповів, що змінило гру

За словами Шовковського, ключовим фактором, що змінив хід гри, стали забиті голи. Він припустив, що на початку команда могла недооцінити суперника, попри попередження про особливість кубкових матчів.

Тренер вказав, що в першій половині гри у них був брак мотивації, бо гравці, ймовірно, думали про наступний матч чемпіонату, що позначилося на їхніх діях. У перерві була проведена робота над помилками, відбулися заміни й другий тайм пройшов під контролем киян.

Також Шовковський, як неодноразово вигравав Кубок України як гравець, наголосив, що для нього як тренера особисті досягнення відходять на другий план. Наразі йому потрібно, щоб команда виконувала домовленості та перемагала в кожному матчі, незалежно від турніру.

"Для мене особисто це не означає нічого особливого. Головне – щоб команда виконувала те, про що ми домовляємося напередодні гри та перемагала у кожному матчі. Кубкова це гра, чемпіонат чи товариський матч – команда "Динамо" завжди ставить перед собою максимальні завдання. Безумовно, дуже приємно знову грати у фіналі Кубка України, і ми робитимемо все можливе, щоб перемогти", — сказав фахівець.

Нагадаємо, лідер "Шахтаря" Георгій Судаков розповів про ситуацію з Євгеном Коноплянкою.

Карло Анчелотті піде з "Реалу", а його замінить тренер однієї з команд АПЛ.

У Олександра Зінченка з'явилася можливість перейти в топовий клуб.

Власник "Динамо" Київ Ігор Суркіс показав розкішний автомобіль, на якому їздить в Монако.