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Шовковский о том, почему на самом деле Динамо не купило защитника

3 марта 2025 23:50
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шовковский о провале трансфера центрбека в Динамо
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский остался недоволен тем, что команда не подписала зимой нового центрального защитника. В клубе рассматривали два варианта.

О проблемах с подписанием нового центрального защитника Шовковский рассказал на пресс-конференции GG.BET, передает портал dynamo.kiev.ua.

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Почему "Динамо" не купило центрбека

По словам журналиста, на просмотре были центральные защитники Богдан Слюбик из "Руха" и южноафриканец Име Окон. При этом, он назвал эту позицию проблемной.

Тренер рассказал, что кандидатов было больше, но некоторые отказались от просмотра. Киевляне хотели подписать Слюбыка и Окона, но клуб не мог удовлетворить их условия.

"Мы смотрим всех футболистов. Но у нас была возможность взять на просмотр только двух. Было больше кандидатов, но ехать на просмотр они не захотели. А Окона и Слюбыка не оказалось в "Динамо" потому что то, что они хотели, мы не могли им дать", — сказал Шовковский.

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