Шовковський про провал трансферу центрбеків у Динамо

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський залишився невдоволений тим, що команда не підписала взимку нового центрального захисника. У клубі розглядали два варіанти.

Про проблеми з підписанням нового центрального захисника Шовковський розповів на пресконференції GG.BET, передає портал dynamo.kiev.ua.

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За словами журналіста, на перегляді були центральні захисники Богдан Слюбик з "Руха" та південноафриканець Іме Окон. При цьому, він назвав цю позицію проблемною.

Тренер розповів, що кандидатів було більше, але деякі відмовилися від перегляду. Кияни хотіли підписати Слюбика та Окона, але клуб не міг задовольнити їх умови.

"Ми дивимося всіх футболістів. Але в нас була можливість узяти на перегляд тільки двох. Було більше кандидатів, але їхати на перегляд вони не захотіли. А Окона і Слюбика не виявилося в "Динамо"тому, що, те, що вони хотіли, ми не могли їм дати", — сказав Шовковський.

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