Шовковский рассказал о матче с Пафосом на Кипре

Шовковский рассказал, как победить Пафос
Киевское "Динамо" 11 августа на Кипре сыграет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с местным "Пафосом". В первом матче, который прошел в Польше, украинцы проиграли со счетом 0:1.
О предстоящей игре высказался главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, слова которого привела пресс-служба клуба.
"Динамо" необходимо пройти "Пафос"
Шовковский признал, что после игры с "Рухом" и почти полусуточного перелета на Кипр команде пришлось быстро восстанавливаться. Именно из-за переездов была ротация состава в предыдущем матче.
При этом, тренер отметил, что 27 игроков в заявке позволяют эффективно распределять нагрузку.
На вопрос о преимуществе "Пафоса", который в чемпионате Кипра не играл в выходные, тренер воздержался от однозначной оценки.
"Откуда мне знать, дает это преимущество или нет? Игровой ритм — это одно, но спокойная подготовка с анализом — другое. Завтрашняя игра покажет", — отметил тренер.
Относительно тактики соперника Шовковский подчеркнул готовность команды к любым изменениям.
"Мы должны быть готовыми ко всему. На поле выйдут 11 игроков, которые должны провести один из лучших своих матчей", — добавил специалист.
Напомним, в тренерском штабе Александра Шовковского будет работать новый аналитик.
