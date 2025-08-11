Відео
Головна Спорт Шовковський розповів, як перемогти Пафос

Шовковський розповів, як перемогти Пафос

Дата публікації: 11 серпня 2025 23:04
Шовковський розповів про матч з Пафосом на Кіпрі
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 11 серпня на Кіпрі зіграє матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з місцевим "Пафосом". У першому матчі, який пройшов у Польщі, українці програли з рахунком 0:1.

Про майбутню гру висловився головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський, слова якого навела пресслужба клубу.

футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський Пафос
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
