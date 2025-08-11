Шовковський розповів про матч з Пафосом на Кіпрі

Шовковський розповів, як перемогти Пафос
Київське "Динамо" 11 серпня на Кіпрі зіграє матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з місцевим "Пафосом". У першому матчі, який пройшов у Польщі, українці програли з рахунком 0:1.
Про майбутню гру висловився головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський, слова якого навела пресслужба клубу.
"Динамо" необхідно пройти "Пафос"
Шовковський визнав, що після гри з "Рухом" і майже півдобового перельоту на Кіпр команді довелося швидко відновлюватися. Саме через переїзди була ротація складу в попередньому матчі.
При цьому, тренер відзначив, що 27 гравців у заявці дають змогу ефективно розподіляти навантаження.
На питання про перевагу "Пафосу", який в чемпіонаті Кіпру не грав у вихідні, тренер утримався від однозначної оцінки.
"Звідки мені знати, дає це перевагу чи ні? Ігровий ритм — це одне, але спокійна підготовка з аналізом — інше. Завтрашня гра покаже", — зауважив тренер.
Щодо тактики суперника Шовковський підкреслив готовність команди до будь-яких змін.
"Ми маємо бути готовими до всього. На поле вийдуть 11 гравців, які мають провести один із найкращих своїх матчів", — додав фахівець.
Нагадаємо, у тренерському штабі Олександра Шовковського працюватиме новий аналітик.
Легенда боксу Рой Джонс-молодший сумнівається в перемозі Мозеса Ітауми в бою з Олександром Усиком.
Ітаума також розповів, що думає про можливий бій з Усиком.
Дружина експівзахисника збірної України показала, наскільки вона гарна.
Читайте Новини.LIVE!