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Шовковский взял на матч с Партизаном 27 игроков — кто вошел в заявку Динамо

30 июля 2024 15:11
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский удивил заявкой на ответный матч Динамо с Партизаном
Александр Шовковский на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к ответному матчу второго раунда квалификационного этапа Лиги чемпионов. Украинская команда сыграет на выезде с сербским "Партизаном". 

В первом поединке "бело-синие" разгромили соперника со счетом 6:2, напоминает портал Новини.LIVE. 

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В рамках первой части противостояния с "Партизаном" футболисты киевского клуба одержали уверенную победу. Ответный матч может оказаться формальностью, однако "Динамо" продолжает готовиться к встрече в полную силу. 

Динамо Киев
Тренировка игроков "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Кто сыграет в составе "Динамо" 

Главный тренер киевской команды Александр Шовковский взял в Сербию 27 футболистов. В заявку "бело-синих" попали как футболисты основного составе, так и игроки ближайшего резерва. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Учитывая результат первого матча, Шовковский может предоставить в ответном поединке игровое время таким футболистам, как Владислав Супряга или Матвей Пономаренко, который уже прибыл в команду после выступлений за сборную Украины U-19. 

Заявка "Динамо" на матч с "Партизаном" 

  • Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;
  • защитники: Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальос, Малыш, Михавко;
  • полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;
  • форварды: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Ответный матч "Динамо" с "Партизаном" пройдет в Белграде (Сербия) в среду, 31 июля. Начало поединка в 21:00. 

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский

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