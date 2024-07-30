Шовковский удивил заявкой на ответный матч Динамо с Партизаном

Александр Шовковский на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к ответному матчу второго раунда квалификационного этапа Лиги чемпионов. Украинская команда сыграет на выезде с сербским "Партизаном".

В первом поединке "бело-синие" разгромили соперника со счетом 6:2, напоминает портал Новини.LIVE.

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В рамках первой части противостояния с "Партизаном" футболисты киевского клуба одержали уверенную победу. Ответный матч может оказаться формальностью, однако "Динамо" продолжает готовиться к встрече в полную силу.

Тренировка игроков "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Кто сыграет в составе "Динамо"

Главный тренер киевской команды Александр Шовковский взял в Сербию 27 футболистов. В заявку "бело-синих" попали как футболисты основного составе, так и игроки ближайшего резерва.

Андрей Ярмоленко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Учитывая результат первого матча, Шовковский может предоставить в ответном поединке игровое время таким футболистам, как Владислав Супряга или Матвей Пономаренко, который уже прибыл в команду после выступлений за сборную Украины U-19.

Заявка "Динамо" на матч с "Партизаном"

Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;

Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун; защитники: Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальос, Малыш, Михавко;

Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальос, Малыш, Михавко; полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;

Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк; форварды: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Ответный матч "Динамо" с "Партизаном" пройдет в Белграде (Сербия) в среду, 31 июля. Начало поединка в 21:00.

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