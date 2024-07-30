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Шовковський взяв на матч із Партизаном 27 гравців — хто увійшов до заявки Динамо

30 липня 2024 15:11
Валерій Ковалевич - Редактор
Шовковський здивував заявкою на матч у відповідь Динамо з Партизаном
Олександр Шовковський на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" продовжує підготовку до матчу-відповіді другого раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів. Українська команда зіграє на виїзді із сербським "Партизаном".

У першому поєдинку "біло-сині" розгромили суперника із рахунком 6:2, нагадує портал Новини.LIVE.

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У рамках першої частини протистояння із "Партизаном" футболісти київського клубу здобули впевнену перемогу. Матч-відповідь може виявитися формальністю, проте "Динамо" продовжує готуватися до зустрічі на повну силу.

Динамо Київ
Тренування гравців "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Хто зіграє у складі "Динамо"

Головний тренер київської команди Олександр Шовковський узяв до Сербії 27 футболістів. У заявку "біло-синіх" потрапили як футболісти основного складу, так і гравці найближчого резерву.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко працює із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Враховуючи результат першого матчу, Шовковський може надати у поєдинку у відповідь ігровий час таким футболістам, як Владислав Супряга або Матвій Пономаренко, який вже прибув у команду після виступів за збірну України U-19.

Заявка "Динамо" на матч із "Партизаном"

  • Воротарі: Бущан, Нещерет, Ігнатенко, Моргун;
  • захисники: Дубінчак, Попов, Біловар, Дячук, Вівчаренко, Себальос, Малюк, Міхавко;
  • півзахисники: Буяльський, Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв, Волошин, Діалло, Царенко, Бражко, Пихальонок, Лонвейк;
  • форварди: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Матч-відповідь "Динамо" з "Партизаном" пройде в Белграді (Сербія) в середу, 31 липня. Початок поєдинку о 21:00.

Нагадаємо, "Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця. 

"Реал" погодився на продаж Луніна — українцем зацікавився топовий клуб.

Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця. 

Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський

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