Шовковський здивував заявкою на матч у відповідь Динамо з Партизаном

Олександр Шовковський на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" продовжує підготовку до матчу-відповіді другого раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів. Українська команда зіграє на виїзді із сербським "Партизаном".

У першому поєдинку "біло-сині" розгромили суперника із рахунком 6:2, нагадує портал Новини.LIVE.

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У рамках першої частини протистояння із "Партизаном" футболісти київського клубу здобули впевнену перемогу. Матч-відповідь може виявитися формальністю, проте "Динамо" продовжує готуватися до зустрічі на повну силу.

Тренування гравців "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Хто зіграє у складі "Динамо"

Головний тренер київської команди Олександр Шовковський узяв до Сербії 27 футболістів. У заявку "біло-синіх" потрапили як футболісти основного складу, так і гравці найближчого резерву.

Андрій Ярмоленко працює із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Враховуючи результат першого матчу, Шовковський може надати у поєдинку у відповідь ігровий час таким футболістам, як Владислав Супряга або Матвій Пономаренко, який вже прибув у команду після виступів за збірну України U-19.

Заявка "Динамо" на матч із "Партизаном"

Воротарі: Бущан, Нещерет, Ігнатенко, Моргун;

Бущан, Нещерет, Ігнатенко, Моргун; захисники: Дубінчак, Попов, Біловар, Дячук, Вівчаренко, Себальос, Малюк, Міхавко;

Дубінчак, Попов, Біловар, Дячук, Вівчаренко, Себальос, Малюк, Міхавко; півзахисники: Буяльський, Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв, Волошин, Діалло, Царенко, Бражко, Пихальонок, Лонвейк;

Буяльський, Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв, Волошин, Діалло, Царенко, Бражко, Пихальонок, Лонвейк; форварди: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Матч-відповідь "Динамо" з "Партизаном" пройде в Белграді (Сербія) в середу, 31 липня. Початок поєдинку о 21:00.

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