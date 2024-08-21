Шовковский не выпустил на поле Буяльского в основном составе на матч с РБ Зальцбург

Андрей Ярмоленко выведет "Динамо" на поле с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" принимает австрийский "РБ Зальцбург" в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния будет играть в групповом этапе турнира.

Александр Шовковский и Пепейн Лейндерс назвали стартовые составы "Динамо" и "РБ Зальцбург" на матч, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На выходных "Динамо" обыграло "Карпаты" (3:1) в матче чемпионата Украины. Александр Шовковский предоставил отдых сразу нескольким футболистам основного состава в том поединке, чтобы они сохранили силы на игру в Лиге чемпионов.

Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Стартовые составы команд

Главный тренер "Динамо" выбрал максимально атакующий состав на первый поединок с австрийцами. При этом в основе украинской команды не оказалось капитана Виталия Буяльского, зато с первых минут на поле будет Александр Пихаленок, который хорошо вписался в игру "Динамо".

Стартовые составы команд. Фото: скриншот telegram

Андрей Ярмоленко выведет "бело-синих" на поле с капитанской повязкой. Владислав Кабаев будет поддерживать атаки "Динамо" с противоположного фланга, а центрфорвардом снова будет Владислав Ванат.

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