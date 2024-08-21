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Шовковский удивил атакующим стартовым составом на матч с РБ Зальцбург

21 августа 2024 21:06
Валерий Ковалевич - Редактор
Шовковский не выпустил на поле Буяльского в основном составе на матч с РБ Зальцбург
Андрей Ярмоленко выведет "Динамо" на поле с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Киевское "Динамо" принимает австрийский "РБ Зальцбург" в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель этого противостояния будет играть в групповом этапе турнира. 

Александр Шовковский и Пепейн Лейндерс назвали стартовые составы "Динамо" и "РБ Зальцбург" на матч, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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На выходных "Динамо" обыграло "Карпаты" (3:1) в матче чемпионата Украины. Александр Шовковский предоставил отдых сразу нескольким футболистам основного состава в том поединке, чтобы они сохранили силы на игру в Лиге чемпионов. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Стартовые составы команд 

Главный тренер "Динамо" выбрал максимально атакующий состав на первый поединок с австрийцами. При этом в основе украинской команды не оказалось капитана Виталия Буяльского, зато с первых минут на поле будет Александр Пихаленок, который хорошо вписался в игру "Динамо". 

Динамо Киев
Стартовые составы команд. Фото: скриншот telegram

Андрей Ярмоленко выведет "бело-синих" на поле с капитанской повязкой. Владислав Кабаев будет поддерживать атаки "Динамо" с противоположного фланга, а центрфорвардом снова будет Владислав Ванат.

Напомним, Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира. 

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Экс-футболист "Динамо" назвал преимущество киевской команды над "РБ Зальцбург".  

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский РБ Зальцбург

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