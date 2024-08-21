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Шовковський здивував атакувальним стартовим складом на матч із РБ Зальцбург

21 серпня 2024 21:06
Валерій Ковалевич - Редактор
Шовковський не випустив на поле Буяльського в основному складі на матч із РБ Зальцбург
Андрій Ярмоленко виведе "Динамо" на поле з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Київське "Динамо" приймає австрійський "РБ Зальцбург" у першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Переможець цього протистояння гратиме у груповому етапі турніру.

Олександр Шовковський та Пепейн Лейндерс назвали стартові склади "Динамо" та "РБ Зальцбург" на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На вихідних "Динамо" обіграло "Карпати" (3:1) у матчі чемпіонату України. Олександр Шовковський надав відпочинок одразу декільком футболістам основного складу для того, щоб вони зберегли сили на гру у Лізі чемпіонів.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Стартові склади команд

Головний тренер "Динамо" обрав максимально атакувальний склад на перший поєдинок з австрійцями. При цьому в основі української команди немає капітана Віталія Буяльського, зате з перших хвилин на поле вийде Олександр Пихальонок, який добре вписався в гру киян.

Динамо Київ
Стартові склади команд. Фото: скриншот telegram

Андрій Ярмоленко виведе "біло-синіх" на поле з капітанською пов'язкою. Владислав Кабаєв підтримуватиме атаки "Динамо" з протилежного флангу, а центрфорвардом знову буде Владислав Ванат.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський РБ Зальцбург

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