Шовковський не випустив на поле Буяльського в основному складі на матч із РБ Зальцбург

Андрій Ярмоленко виведе "Динамо" на поле з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" приймає австрійський "РБ Зальцбург" у першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Переможець цього протистояння гратиме у груповому етапі турніру.

Олександр Шовковський та Пепейн Лейндерс назвали стартові склади "Динамо" та "РБ Зальцбург" на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Стартові склади команд

Головний тренер "Динамо" обрав максимально атакувальний склад на перший поєдинок з австрійцями. При цьому в основі української команди немає капітана Віталія Буяльського, зате з перших хвилин на поле вийде Олександр Пихальонок, який добре вписався в гру киян.

Стартові склади команд. Фото: скриншот telegram

Андрій Ярмоленко виведе "біло-синіх" на поле з капітанською пов'язкою. Владислав Кабаєв підтримуватиме атаки "Динамо" з протилежного флангу, а центрфорвардом знову буде Владислав Ванат.

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