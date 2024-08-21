Шовковський не випустив на поле Буяльського в основному складі на матч із РБ Зальцбург

Шовковський здивував атакувальним стартовим складом на матч із РБ Зальцбург
Київське "Динамо" приймає австрійський "РБ Зальцбург" у першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Переможець цього протистояння гратиме у груповому етапі турніру.
Олександр Шовковський та Пепейн Лейндерс назвали стартові склади "Динамо" та "РБ Зальцбург" на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
На вихідних "Динамо" обіграло "Карпати" (3:1) у матчі чемпіонату України. Олександр Шовковський надав відпочинок одразу декільком футболістам основного складу для того, щоб вони зберегли сили на гру у Лізі чемпіонів.
Стартові склади команд
Головний тренер "Динамо" обрав максимально атакувальний склад на перший поєдинок з австрійцями. При цьому в основі української команди немає капітана Віталія Буяльського, зате з перших хвилин на поле вийде Олександр Пихальонок, який добре вписався в гру киян.
Андрій Ярмоленко виведе "біло-синіх" на поле з капітанською пов'язкою. Владислав Кабаєв підтримуватиме атаки "Динамо" з протилежного флангу, а центрфорвардом знову буде Владислав Ванат.
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