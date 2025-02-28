Шовковский раскритиковал игроков Динамо после поединка с Ворсклой

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

В одном из центральных поединков УПЛ произошла сенсация. Этот результат может прямо повлиять на борьбу за чемпионство.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ.ТВ прокомментировал ничью с полтавской "Ворсклой", сообщает "Динамомания".

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Что сказал Шовковский

Тренер "Динамо" отметил, что "результат — это квинтэссенция качества наших действий в матче".

"Футбол зависит от расположения, скорости движения мяча и насколько быстро мы принимаем решения. Мы не делали то, к чему мы привыкли, и о чем мы договаривались", — подчеркнул Шовковский.

Он обратил внимание на промежуточные передачи, которые "не ускоряли, а замедляли игру". Он также добавил, что киевлянам "не удавалось проводить быстрые атаки", а в обороне они допустили несколько ошибок, одна из которых стала результативной.

"Будем откровенными — результат в этой игре закономерен. Я недоволен действиями игроков. Были ли и позитив? Пока не могу сказать", — резюмировал Шовковский.

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