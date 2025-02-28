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Шовковський жорстко розніс гравців Динамо після матчу з Ворсклою

28 лютого 2025 18:27
Олександр Ільющенков - Редактор
Шовковський розкритикував гравців Динамо після поєдинку з Ворсклою
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Олександр Ільющенков - Редактор

У одному із центральних поєдинків УПЛ сталася сенсація. Цей результат може прямо вплинути на боротьбу за чемпіонство. 

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський в ефірі УПЛ.ТБ прокоментував нічию з полтавською "Ворсклою", повідомляє "Динамоманія".

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Що сказав Шовковський

Тренер "Динамо" зазначив, що "результат — це квінтесенція якості наших дій у матчі".

"Футбол залежить від розташування, швидкості руху м'яча та наскільки швидко ми приймаємо рішення. Ми не робили те, до чого ми звикли, і про що ми домовлялися", — підкреслив Шовковський.

Він звернув увагу на проміжні передачі, які "не прискорювали, а уповільнювали гру". Він також додав, що киянам "не вдавалося проводити швидкі атаки", а в обороні вони припустилися кількох помилок, одна з яких стала результативною.

"Будемо відвертими – результат у цій грі закономірний. Я незадоволений діями гравців. Чи були й позитив? Поки що не можу сказати", — резюмував Шовковський.

Нагадаємо, Володимир Кличко може зустрітися на ринзі з дуже відомим але дуже неочікуваним суперником. 

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спорт футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський Ворскла
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