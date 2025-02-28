Шовковський розкритикував гравців Динамо після поєдинку з Ворсклою

Шовковський жорстко розніс гравців Динамо після матчу з Ворсклою
У одному із центральних поєдинків УПЛ сталася сенсація. Цей результат може прямо вплинути на боротьбу за чемпіонство.
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський в ефірі УПЛ.ТБ прокоментував нічию з полтавською "Ворсклою", повідомляє "Динамоманія".
Київська та полтавська команди зіграли 1:1. Хоча, у підопічних Юрія Максимова було більше шансів вирвати перемогу.
Що сказав Шовковський
Тренер "Динамо" зазначив, що "результат — це квінтесенція якості наших дій у матчі".
"Футбол залежить від розташування, швидкості руху м'яча та наскільки швидко ми приймаємо рішення. Ми не робили те, до чого ми звикли, і про що ми домовлялися", — підкреслив Шовковський.
Він звернув увагу на проміжні передачі, які "не прискорювали, а уповільнювали гру". Він також додав, що киянам "не вдавалося проводити швидкі атаки", а в обороні вони припустилися кількох помилок, одна з яких стала результативною.
"Будемо відвертими – результат у цій грі закономірний. Я незадоволений діями гравців. Чи були й позитив? Поки що не можу сказати", — резюмував Шовковський.
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