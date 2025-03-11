Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в игре с Зарей

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В рамках 21-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Зарей" (2:2). У киевлян голами отметились Владислава Ванат и Матвей Пономаренко.

После матча главный тренер "Динамо" Александр Шовковский обвинил в поражении игроков и травмы, сообщила пресс-служба киевлян.

Читайте также:

Что сказал Шовковский после игры

Журналисты обратили внимание тренера на то, что при счете 1:1 "Динамо" перешло к низкому блоку и отдало инициативу сопернику.

Матвей Пономаренко забил первый гол в сезоне. Фото: "Динамо"

Тренер ответил, что команда не планировала отдавать инициативу сопернику так рано и не захотел рассказывать подробнее, почему команда закрывается в обороне.

Шовковский рассказал, что проблема плохих первых таймов и игры "Динамо" кроется в отношении игроков, которые после нескольких удачных матчей в Лиге чемпионов в январе, начали менее ответственно подходить к тренировкам.

По словам тренера, команда играет так, как готовится, а не на уровне своих ожиданий. Также он добавил, что привлечение четырех игроков из U19 усложняет решение задач без надлежащего усиления.

Отдельно Шовковский рассказал о травмах в команде и взял часть ответственности на себя.

"Перед игрой определенные проблемы были у Кабаева, поэтому он не вышел в стартовом составе. Пихаленок травмирован, Волошин также. Лучкевич, хотя он и не играл бы, тоже травмирован. Также в лазарете Игнатенко. Есть также определенные проблемы и в настроении. Можно говорить и о моих недоработках, или в команде есть какое-то течение, с которым тоже надо бороться", — сказал тренер "Динамо".

Напомним, Шовковский может уйти, если команда не выиграет чемпионат. На замену тренеру уже есть три перспективных кандидата.

Где сейчас находятся и чем занимаются украинские биатлонистки, которые выигрывали золото эстафеты на Олимпийских играх в Сочи.

Что мы помним о легендарных Уле-Эйнаре Бьорндалене и французе Рафаэле Пуаре.

Виталий Вернидуб станет ассистентом Унаи Мельгосы — что известно о назначении.