Шовковський прокоментував втрату очок Динамо в грі із Зорею

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У рамках 21-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию з "Зорею" (2:2). У киян голами відзначились Владислава Ванат та Матвій Пономаренко.

Після матчу головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський звинуватив у поразці гравців та травми, повідомила пресслужба киян.

Читайте також:

Що сказав Шовковський після гри

Журналісти звернули увагу тренера на те, що за рахунку 1:1 "Динамо" перейшло до низького блоку та віддала ініціативу супернику.

Матвій Пономаренко забив перший гол в сезоні. Фото: "Динамо"

Тренер відповів, що команда не планувала віддавати ініціативу супернику так рано й не захотів розповідати детальніше, чому команда закривається в обороні.

Шовковський розповів, що проблема поганих перших таймів та свої гри "Динамо" криється у ставленні гравців, які після кількох вдалих матчів у Лізі чемпіонів у січні, почали менш відповідально підходити до тренувань.

За словами тренера, команда грає так, як готується, а не на рівні своїх очікувань. Також він додав, що залучення чотирьох гравців із U19 ускладнює вирішення завдань без належного підсилення.

Окремо Шовковський розповів про травми в команді та взяв частину відповідальності на себе.

"Перед грою певні проблеми були у Кабаєва, тому він не вийшов у стартовому складі. Піхальонок травмований, Волошин також. Лучкевич, хоча він і не грав би, теж травмований. Також у лазареті Ігнатенко. Є також певні проблеми і в настрої. Можна говорити і про мої недопрацювання, або в команді є якась течія, з якою теж треба боротися", — сказав тренер "Динамо".

Нагадаємо, Шовковський може піти, якщо команда не виграє чемпіонат. На заміну тренеру вже є три перспективних кандидати.

Де наразі знаходяться та чим займаються українські біатлоністки, які вигравали золото естафети на Олімпійських іграх в Сочі.

Що ми пам'ятаємо про легендарних Уле-Ейнара Бйорндалена та француз Рафаеля Пуаре.

Віталій Вернидуб стане асистентом Унаї Мельгоси — що відомо про призначення.