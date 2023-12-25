Шовковский трогательно поздравил украинцев с Рождеством
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев с Рождеством. Получилось трогательно.
Поздравление наставник киевлян опубликовал в соцсетях.
Шовковский поздравил с Рождеством
Шовковский пожелал много приятных вещей для украинцев. Закончил поздравление тренер словами о победе и мире в Украине.
"Дорогие друзья, поздравляю Вас с Рождеством Христовым! В это время, когда наша Украина переживает испытание войны, пусть этот светлый праздник принесет вам надежду и веру в лучшее будущее. Пусть рождественская звезда освещает ваши сердца.
Желаю вам всем находить силу в ваших родных и близких, сообща преодолевать трудности, приближать и беречь в сердцах веру в нашу Победу. Пусть этот праздник будет временем лучших впечатлений и взаимопонимания.
Не стесняйтесь лишний раз обнять ваших близких. Цените каждую встречу. Делитесь любовью и надеждой. Сохраняйте рождественское настроение в своих сердцах. Счастливого Рождества, Победы и Мира в нашей Украине!" — написал Шовковский.
Отметим, что Шовковский в ноябре стал исполняющим обязанности главного тренера киевского "Динамо". Случилось это после поражения от "Шахтера" (0:1), когда главный тренер Мирча Луческу подал в отставку.
Под руководством Шовковского "Динамо" выиграло все четыре матча, а среди их соперников был лидер УПЛ "Кривбасс" и команда первой половины турнирной таблицы львовский "Рух". Благодаря этим результатам специалиста даже назвали лучшим тренером месяца в УПЛ.
В декабре после последнего матча перед зимним перерывом Шовковского сделали полноценным главным тренером "Динамо".
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