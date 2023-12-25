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Шовковський зворушливо привітав українців з Різдвом

25 грудня 2023 14:04
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шовковський зворушливо привітав українців з Різдвом
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський привітав українців  із Різдвом Христовим. Вийшло у нього зворушливо.

Привітання наставник киян опублікував у соцмережах.

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Привітання Олександра Шовковського. Фото: скріншот

Шовковський привітав з Різдвом

Шовковський побажав багато приємних речей українцям. Закінчив привітання тренер словами про перемогу та мир в Україні.

"Дорогі друзі, вітаю Вас з Різдвом Христовим! В цей час, коли наша Україна переживає випробування війни, нехай це світле свято принесе вам надію та віру в краще майбутнє. Нехай різдвяна зірка освітлює ваші серця.

Бажаю вам усім знаходити силу в ваших рідних та близьких, спільно долати труднощі, наближати та берегти в серцях віру у нашу Перемогу. Нехай це свято буде часом найкращих вражень та взаєморозуміння…

Не соромтесь обійняти ваших близьких додатковий раз. Цінуйте кожну зустріч. Діліться любов’ю та надією. Зберігайте різдвяний настрій у своїх серцях. Щасливого Різдва, Перемоги та Миру в нашій Україні!" — написав Шовковський.

Зазначимо, що Шовковський в листопаді став виконувачем обов’язків головного тренера київського "Динамо". Сталося це після поразки від "Шахтаря" (0:1), коли головний тренер Мірча Луческу подав у відставку.

Під керівництвом Шовковського "Динамо" виграло всі чотири матчі, а серед їх суперників був лідер УПЛ "Кривбас" та команда з першої половини турнірної таблиці львівський "Рух". Завдяки цим результатам фахівця навіть визначали кращим тренером місяця в УПЛ.

У грудні після останнього матчу перед зимовою перервою Шовковського зробили повноцінним головним тренером "Динамо".

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