Шумахер рассказал, кто вдохновляет его вне автоспорта

Мик Шумахер перед гонкой. Фото: instagram.com/mickschumacher/

Гонщик чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) и сын легендарного чемпиона Формулы‑1 Мик Шумахер поделился, кто является его кумиром за пределами автоспорта.

Он ответил на вопросы пресс-службы чемпионата мира по автогонкам на выносливость, подчеркнув, что идолом для него является только отец Михаэль Шумахер.

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Интервью было опубликовано после очередного этапа чемпионата мира по выносливости, и в нем Мик однозначно заявил, что единственный человек, кому он подражает, — это Михаэль Шумахер.

Мик Шумахер (справа) на игре НХЛ. Фото: Reuters/Jerome Miron

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион Формулы‑1, чья карьера прервалась трагической травмой в 2013 году на лыжах, когда он ударился головой о камень в Альпах. С тех пор легенда прошла через тяжелое восстановление и сейчас живет вне публичного пространства.

Личность и карьера Мика Шумахера

Сын легендарного спортсмена родился в 1999 году и начинал карьеру в картинге, затем выиграл чемпионат Формулы‑2 в 2020 году, прежде чем перейти в Формулу‑1 с командой Haas (2021–2022).

После ухода из F1 он стал резервным гонщиком Mercedes и параллельно начал выступать в World Endurance Championship за Alpine Hypercar, где уже успел подняться на подиум.

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