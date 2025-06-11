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Главная Спорт Шумахер назвал своего кумира в автоспорте

Шумахер назвал своего кумира в автоспорте

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Дата публикации 11 июня 2025 13:35
Шумахер рассказал, кто вдохновляет его вне автоспорта
Мик Шумахер перед гонкой. Фото: instagram.com/mickschumacher/
Ключові моменти Личность и карьера Мика Шумахера

Гонщик чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC) и сын легендарного чемпиона Формулы‑1 Мик Шумахер поделился, кто является его кумиром за пределами автоспорта.

Он ответил на вопросы пресс-службы чемпионата мира по автогонкам на выносливость, подчеркнув, что идолом для него является только отец Михаэль Шумахер.

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Интервью было опубликовано после очередного этапа чемпионата мира по выносливости, и в нем Мик однозначно заявил, что единственный человек, кому он подражает, — это Михаэль Шумахер. 

Мик Шумахер
Мик Шумахер (справа) на игре НХЛ. Фото: Reuters/Jerome Miron

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион Формулы‑1, чья карьера прервалась трагической травмой в 2013 году на лыжах, когда он ударился головой о камень в Альпах. С тех пор легенда прошла через тяжелое восстановление и сейчас живет вне публичного пространства. 

Личность и карьера Мика Шумахера

Сын легендарного спортсмена родился в 1999 году и начинал карьеру в картинге, затем выиграл чемпионат Формулы‑2 в 2020 году, прежде чем перейти в Формулу‑1 с командой Haas (2021–2022).

После ухода из F1 он стал резервным гонщиком Mercedes и параллельно начал выступать в World Endurance Championship за Alpine Hypercar, где уже успел подняться на подиум. 

Напомним, Владимир Шепелев подпишет контракт не с "Полесьем", а с другим известным клубом. 

Илья Забарный станет украинским рекордсменом по сумме, которую на его трансфер потратит футбольный клуб. 

Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на престижном турнире, где будут претендовать на пьедестал.  

Александр Зинченко установил бомбардирское достижение в сборной Украины и опередил известных форвардов. 

спорт гонки Формула-1 Михаэль Шумахер Мик Шумахер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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