Шумахер розповів, хто надихає його поза автоспортом

Мік Шумахер перед перегонами. Фото: instagram.com/mickschumacher/

Гонщик чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість (WEC) і син легендарного чемпіона Формули-1 Мік Шумахер поділився, хто є його кумиром за межами автоспорту.

Він відповів на запитання пресслужба чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість, наголосивши, що ідолом для нього є лише батько Міхаель Шумахер.

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Інтерв'ю було опубліковано після чергового етапу чемпіонату світу з витривалості, і в ньому Мік однозначно заявив, що єдина людина, кого він наслідує, — це Міхаель Шумахер.

Мік Шумахер (праворуч) на грі НХЛ. Фото: Reuters/Jerome Miron

Міхаель Шумахер — семиразовий чемпіон Формули-1, чия кар'єра перервалася трагічною травмою 2013 року на лижах, коли він вдарився головою об камінь в Альпах. Відтоді легенда пройшла через важке відновлення і зараз живе поза публічним простором.

Особистість і кар'єра Міка Шумахера

Син легендарного спортсмена народився 1999 року і починав кар'єру в картингу, потім виграв чемпіонат Формули-2 2020 року, перш ніж перейти у Формулу-1 з командою Haas (2021-2022).

Після відходу з F1 він став резервним гонщиком Mercedes і паралельно почав виступати в World Endurance Championship за Alpine Hypercar, де вже встиг піднятися на подіум.

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