Софи Хедигер погибла под лавиной: трагедия омрачила сезон в сноубординге

Софи Хедигер. Фото: Agence zoom/Millo Moravski

Олимпийский зимний спорт в результате схода лавины потерял опытную спортсменку. Погибшей оказалась швейцарка Софи Хедигер.

Инцидент случился 23 декабря на горном курорте Ароза, сообщили в BBC со ссылкой на федерацию Swiss-Ski.

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Хедигер погибла в возрасте 26 лет в результате схода лавины. В федерации выразили соболезнования семье спортсменки.

Также в федерации заявили, что смерть Хедигер омрачила рождественский сезон для всей швейцарской сборной.

Погибшая ранее участвовала в зимних Олимпийских играх-2022 и дважды поднималась на подиум Кубка мира в сезоне 2023/24.

Подробности инцидента остаются конфиденциальными по просьбе семьи и парня спортсменки.

"Мы потрясены этой трагедией. Наши мысли с близкими Софи, которой мы выражаем самые искренние соболезнования", — отметил исполнительный директор Swiss-Ski Вальтер Ройссер.

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