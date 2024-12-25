Софи Хедигер погибла под лавиной: трагедия омрачила сезон в сноубординге

Швейцарская спортсменка погибла в результате схода лавины
Олимпийский зимний спорт в результате схода лавины потерял опытную спортсменку. Погибшей оказалась швейцарка Софи Хедигер.
Инцидент случился 23 декабря на горном курорте Ароза, сообщили в BBC со ссылкой на федерацию Swiss-Ski.
Лавина убила опытную спортсменку
Хедигер погибла в возрасте 26 лет в результате схода лавины. В федерации выразили соболезнования семье спортсменки.
Также в федерации заявили, что смерть Хедигер омрачила рождественский сезон для всей швейцарской сборной.
Погибшая ранее участвовала в зимних Олимпийских играх-2022 и дважды поднималась на подиум Кубка мира в сезоне 2023/24.
Подробности инцидента остаются конфиденциальными по просьбе семьи и парня спортсменки.
"Мы потрясены этой трагедией. Наши мысли с близкими Софи, которой мы выражаем самые искренние соболезнования", — отметил исполнительный директор Swiss-Ski Вальтер Ройссер.
Напомним, легенда киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко общается о переходе футболиста "Ворсклы" Ильи Крупского.
Центральный защитник национальной команды Илья Забарный сменит АПЛ на Бундеслигу.
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может уйти в немецкий чемпионат.
Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук начала карьеру спортивного чиновника.
Читайте Новини.LIVE!