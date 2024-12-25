Софі Хедігер загинула під лавиною: трагедія затьмарила сезон у сноубордингу

Софі Хедігер. Фото: Agence zoom/Millo Moravski

Олімпійський зимовий спорт внаслідок сходження лавини втратив досвідчену спортсменку. Загиблою виявилася швейцарка Софі Хедігер.

Інцидент трапився 23 грудня на гірському курорті Ароза, повідомило BBC з посиланням на федерацію Swiss-Ski.

Читайте також:

Лавина вбила досвідчену спортсменку

Хедігер загинула у віці 26 років внаслідок сходження лавини. У федерації висловили співчуття сім'ї спортсменки.

Також у федерації заявили, що смерть Хедігер затьмарила різдвяний сезон для всієї швейцарської збірної.

Загибла раніше брала участь у зимових Олімпійських іграх-2022 і двічі піднімалася на подіум Кубка світу у сезоні 2023/24 рр.

Подробиці інциденту залишаються конфіденційними на прохання сім'ї та хлопця спортсменки.

"Ми вражені цією трагедією. Наші думки з близькими Софі, яким ми висловлюємо найщиріші співчуття", — зазначив виконавчий директор Swiss-Ski Вальтер Ройссер.

Нагадаємо, легенда київського "Динамо" Андрій Ярмоленко спілкується про перехід футболіста "Ворскли" Іллі Крупського.

Центральний захисник національної команди Ілля Забарний змінить АПЛ на Бундеслігу.

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може піти у німецький чемпіонат.

Титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук розпочала кар'єру спортивного чиновника.