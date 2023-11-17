Швеция пропустила курьезный гол и впервые не поедет на чемпионат Европы — видео

Форвард Эмиль Форсберг после поражения шведов. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Сборная Швеции неожиданно проиграла с крупным счетом на выезде Азербайджану в рамках отборочной кампании на чемпионат Европы-2024. Подопечные Янне Андерссона установили личный антирекорд.

Один из голов в этом поединке получился курьезным, но красивым, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Азербайджана разгромила шведов в домашнем поединке отбора на Евро-2024 несмотря на то, что заканчивала эту встречу в меньшинстве. Полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов оформил дубль, и один из его голов украсил это противостояние.

Антирекорд сборной Швеции

Подопечные Джанни Де Бьязи открыли счет в матче уже на третьей минуте. Пропущенный гол отрицательно повлиял на моральное состояние шведских футболистов, и они безвольно проиграли сопернику. В конце матча Эмин Махмудов получил мяч в центре поля, выиграл борьбу у защитника и пробил по воротам сборной Швеции. Голкипер Робин Ольсен далеко вышел из ворот и не сумел отразить этот удар.

Сборная Швеции перед матчем. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Шведская национальная команда набрала только семь очков в семи матчах отбора на Евро-2024 в группе "F". В активе сборной Бельгии 17 баллов, Австрия завоевала 19 очков.

Впервые в этом тысячелетии шведы не смогли квалифицироваться на чемпионат Европы. Таким образом они прервали собственную серию из шести выходов подряд на континентальное первенство.

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