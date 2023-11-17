Швеція пропустила курйозний гол і вперше не поїде на чемпіонат Європи

Форвард Еміль Форсберг після поразки шведів. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Збірна Швеції несподівано програла з великим рахунком на виїзді до Азербайджану в рамках відбірної кампанії на чемпіонат Європи-2024. Підопічні Янне Андерссона встановили особистий антирекорд.

Один із голів у цьому поєдинку вийшов курйозним, але красивим, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Азербайджану розгромила шведів у домашньому поєдинку відбору на Євро-2024, попри те, що закінчувала цю зустріч у меншості. Півзахисник "Нефтчі" Емін Махмудов оформив дубль, і один із його голів прикрасив це протистояння.

Антирекорд збірної Швеції

Підопічні Джанні Де Бьязі відкрили рахунок у матчі вже на третій хвилині. Пропущений гол негативно вплинув на моральне становище шведських футболістів, і вони неочікувано програли супернику. Наприкінці матчу Емін Махмудов отримав м'яч у центрі поля, виграв боротьбу у захисника та пробив по воротах збірної Швеції. Голкіпер Робін Ольсен далеко вийшов до лінії карного майданчику та не зумів відбити цей удар.

Збірна Швеції перед матчем. Фото: REUTERS/Aziz Karimov

Шведська національна команда набрала лише сім очок у семи матчах відбору на Євро-2024 у групі "F". В активі збірної Бельгії 17 балів, Австрія здобула 19 очок.

Вперше цього тисячоліття шведи не змогли кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Таким чином вони перервали власну серію із шести виходів поспіль на континентальну першість.

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