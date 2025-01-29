Сидорчук назвал игрока Динамо, которого недооценивает Шовковский

Сидорчук назвал самого недооцененного игрока Динамо
В киевском "Динамо" было очень много игроков, которых можно назвать недооцененными. По крайней мере, так считает бывший капитан клуба.
Экс-игрок киевлян Сергей Сидорчук в интервью Tribuna.com назвал сразу несколько фамилий бывших и нынешних динамовцев, которых можно назвать недооцененными.
Среди них есть как известные украинцы, так и легионеры. По мнению Сидорчука, речь в основном идет об игроках, которые были гораздо более высокого уровня, чем смогли показать.
Кого Сидорчук считает недооцененными
В первую очередь Сергей Сидорчук назвал нынешнего игрока "Динамо" Виталия Буяльского.
"Так, как он заслуживает, чтобы к нему относились в обществе, к нему не относятся", — отметил он.
Среди иностранцев Сидорчук выделил двух игроков — француза Бенуа Тремулинаса и марокканца Юнеса Беланда.
"Не назову их недооцененными. Просто это футболисты гораздо более высокого уровня, чем они себя показали", — резюмировал он.
Напомним, бывший игрок киевского "Динамо" подписал контракт с главной сенсацией УПЛ.
Жена Александра Усика опубликовала кадры с мужем и младшей дочерью.
Один из лидеров сборной Украины может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Георгий Бущан переехал в Саудовскую Аравию и забрал с собой жену.
Читайте Новини.LIVE!