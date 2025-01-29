Сидорчук назвал игрока Динамо, которого недооценивает Шовковский

Игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук. Фото: instagram.com/sydorchuksergii

В киевском "Динамо" было очень много игроков, которых можно назвать недооцененными. По крайней мере, так считает бывший капитан клуба.

Экс-игрок киевлян Сергей Сидорчук в интервью Tribuna.com назвал сразу несколько фамилий бывших и нынешних динамовцев, которых можно назвать недооцененными.

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Среди них есть как известные украинцы, так и легионеры. По мнению Сидорчука, речь в основном идет об игроках, которые были гораздо более высокого уровня, чем смогли показать.

Игрок киевского "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: instagram.com/buyalskyi_29

Кого Сидорчук считает недооцененными

В первую очередь Сергей Сидорчук назвал нынешнего игрока "Динамо" Виталия Буяльского.

"Так, как он заслуживает, чтобы к нему относились в обществе, к нему не относятся", — отметил он.

Среди иностранцев Сидорчук выделил двух игроков — француза Бенуа Тремулинаса и марокканца Юнеса Беланда.

"Не назову их недооцененными. Просто это футболисты гораздо более высокого уровня, чем они себя показали", — резюмировал он.

Напомним, бывший игрок киевского "Динамо" подписал контракт с главной сенсацией УПЛ.

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