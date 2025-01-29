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Сидорчук назвав найбільш недооціненого гравця Динамо

29 січня 2025 17:13
Олександр Ільющенков - Редактор
Сидорчук назвав гравця Динамо, якого недооцінює Шовковський
Гравці збірної України Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук. Фото: instagram.com/sydorchuksergii
Олександр Ільющенков - Редактор

У київському "Динамо" було дуже багато гравців, яких можна назвати недооціненими. Принаймні, так вважає колишній капітан клубу. 

Ексгравець киян Сергій Сидорчук в інтерв'ю Tribuna.com назвав відразу кілька прізвищ колишніх та нинішніх динамівців, яких можна назвати недооціненими. 

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Серед них є як відомі українці, так і легіонери. На думку Сидорчука, мова в основному йде про гравців, які були набагато вищого рівня, ніж змогли показати.

Віталій Буяльський
Гравець київського "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: instagram.com/buyalskyi_29

 

Кого Сидорчук вважає недооціненими

У першу чергу Сергій Сидорчук назвав нинішнього гравця "Динамо" Віталія Буяльського. 

"Так, як він заслуговує, щоб до нього ставились в суспільстві, до нього не ставляться", — зазначив він. 

Серед іноземців Сидорчук виділив двох гравців — француза Бенуа Тремулінаса та мароканця Юнеса Беланда. 

"Не назву їх недооціненими. Просто це футболісти набагато вищого рівня, ніж вони себе показали", — резюмував він. 

Нагадаємо, колишній гравець київського "Динамо" підписав контракт з головною сенсацією УПЛ. 

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