Сидорчук назвав гравця Динамо, якого недооцінює Шовковський

Гравці збірної України Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук. Фото: instagram.com/sydorchuksergii

У київському "Динамо" було дуже багато гравців, яких можна назвати недооціненими. Принаймні, так вважає колишній капітан клубу.

Ексгравець киян Сергій Сидорчук в інтерв'ю Tribuna.com назвав відразу кілька прізвищ колишніх та нинішніх динамівців, яких можна назвати недооціненими.

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Серед них є як відомі українці, так і легіонери. На думку Сидорчука, мова в основному йде про гравців, які були набагато вищого рівня, ніж змогли показати.

Гравець київського "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: instagram.com/buyalskyi_29

Кого Сидорчук вважає недооціненими

У першу чергу Сергій Сидорчук назвав нинішнього гравця "Динамо" Віталія Буяльського.

"Так, як він заслуговує, щоб до нього ставились в суспільстві, до нього не ставляться", — зазначив він.

Серед іноземців Сидорчук виділив двох гравців — француза Бенуа Тремулінаса та мароканця Юнеса Беланда.

"Не назву їх недооціненими. Просто це футболісти набагато вищого рівня, ніж вони себе показали", — резюмував він.

Нагадаємо, колишній гравець київського "Динамо" підписав контракт з головною сенсацією УПЛ.

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