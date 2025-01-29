Сидорчук назвав гравця Динамо, якого недооцінює Шовковський

Сидорчук назвав найбільш недооціненого гравця Динамо
У київському "Динамо" було дуже багато гравців, яких можна назвати недооціненими. Принаймні, так вважає колишній капітан клубу.
Ексгравець киян Сергій Сидорчук в інтерв'ю Tribuna.com назвав відразу кілька прізвищ колишніх та нинішніх динамівців, яких можна назвати недооціненими.
Серед них є як відомі українці, так і легіонери. На думку Сидорчука, мова в основному йде про гравців, які були набагато вищого рівня, ніж змогли показати.
Кого Сидорчук вважає недооціненими
У першу чергу Сергій Сидорчук назвав нинішнього гравця "Динамо" Віталія Буяльського.
"Так, як він заслуговує, щоб до нього ставились в суспільстві, до нього не ставляться", — зазначив він.
Серед іноземців Сидорчук виділив двох гравців — француза Бенуа Тремулінаса та мароканця Юнеса Беланда.
"Не назву їх недооціненими. Просто це футболісти набагато вищого рівня, ніж вони себе показали", — резюмував він.
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