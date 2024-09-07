Сидорчук рассказал, почему опасается сборную Албании перед матчем Лиги Наций

Сергей Сидорчук на тренировке. Фото: instagram.com/sydorchuksergii/

Бывший капитан киевского "Динамо" и полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от будущего противостояния с Албанией. Команда Сергея Реброва готовится к своему первому матчу в Лиге Наций.

Сидорчук назвал сильные и слабые стороны "сине-желтых" в интервью "Взбірна".

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Ветеран сборной Украины отметил травму Артема Довбика, потеря которого может сказаться на команде. Однако Сидорчук надеется, что Ванат и Яремчук сумеют заменить форварда итальянской "Ромы".

Сергей Сидорчук перед матчем. Фото: instagram.com/sydorchuksergii/

Чего ждать от матча с Албанией

Сидорчук считает первого соперника сборной Украины в Лиге Наций сильной командой, которая очень сильна в переходных фазах матчей. Албанские фланговые игроки и полузащитники способны доставить неприятности любой команде.

Полузащитник сборной Украины заявил, что подопечные Сергея Реброва постараются лишить соперника мяча и контролировать ход поединка. Также Сидорчук считает, что необходимо внимательно отнестись к реализации моментов и не паниковать во время албанских атак.

Матч Украина — Албания пройдет в субботу, 7 сентября, в 21:45.

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