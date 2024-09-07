Сидорчук розповів, чому побоюється збірну Албанії перед матчем Ліги Націй

Сергій Сидорчук під час тренування. Фото: instagram.com/sydorchuksergii/

Колишній капітан київського "Динамо" та півзахисник збірної України Сергій Сидорчук поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з Албанією. Команда Сергія Реброва готується до свого першого матчу у Лізі Націй.

Сидорчук назвав сильні та слабкі сторони "синьо-жовтих" в інтерв'ю "Взбірна".

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Сергій Сидорчук перед матчем Фото: instagram.com/sydorchuksergii/

Чого чекати від матчу з Албанією

Сидорчук вважає першого суперника збірної України у Лізі Націй сильною командою, яка дуже сильна у перехідних фазах матчів. Албанські флангові гравці та півзахисники здатні завдати неприємностей будь-якій команді.

Півзахисник збірної України заявив, що підопічні Сергія Реброва намагатимуться позбавити суперника м'яча та контролювати перебіг поєдинку. Також Сидорчук вважає, що необхідно уважно поставитися до реалізації моментів та не панікувати під час албанських атак.

Матч Україна — Албанія пройде в суботу, 7 вересня, о 21:45.

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