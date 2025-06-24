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Главная Спорт Сикан раскрыл причины неудач Шахтера и раскритиковал команду

Сикан раскрыл причины неудач Шахтера и раскритиковал команду

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 14:21
Сикан рассказал о причине конфликтов в Шахтере
Даниил Сикан на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/
Ключові моменти Причина проблем "Шахтера"

Нападающий сборной Украины и "Трабзонспора" Даниил Сикан высказался о причинах неудачного сезона "Шахтера". Он назвал дисциплину бразильских легионеров одной из главных проблем, которая повлекла за собой внутренние разногласия.

По словам Сикана, летом в команду пришло много бразильцев, которым нужно было буквально "показывать все, как детям", сообщил футболист YouTube-каналу Игоря Цыганыка.

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Уже бывшему тренеру "Шахтера" Марино Пушичу приходилось уделять им особое внимание, чтобы научить прессингу и командной работе. Сикан подчеркнул, что из-за недостаточной самоотдачи легионеров "горняки" потеряли в скорости реакции и не смогли поддерживать общий темп. Это привело к конфликтам внутри коллектива — между украинскими и бразильскими игроками. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Причина проблем "Шахтера"

Игрок вспомнил матч против ПСВ в Лиге чемпионов, когда защитник Педро Энрике получил красную карточку. Сикан отметил: после такого момента каждый в команде должен удвоить усилия — но некоторые бразильцы не выдержали нагрузки, что стало предупреждением для всех. 

"Я видел, как мы проиграли много матчей из-за того, что кто-то из бразильцев не добегал. В команде были конфликты между украинцами и бразильцами — это нормально, это футбол. Каждый должен понимать, что играет за "Шахтер", а не за Бразилию. Здесь нужно уважать друг друга", — объяснил Сикан. 

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спорт футбол ФК Шахтер Даниил Сикан Трабзонспор
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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