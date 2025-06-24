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Головна Спорт Сікан розкрив причини невдач Шахтаря та розкритикував команду

Сікан розкрив причини невдач Шахтаря та розкритикував команду

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 14:21
Сікан розповів про причину конфліктів у Шахтарі
Данило Сікан на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/
Ключові моменти Причина проблем "Шахтаря"

Нападник збірної України та "Трабзонспора" Данило Сікан висловився про причини невдалого сезону "Шахтаря". Він назвав дисципліну бразильських легіонерів однією з головних проблем, яка спричинила внутрішні розбіжності.

За словами Сікана, влітку в команду прийшло багато бразильців, яким потрібно було буквально "показувати все, як дітям", повідомив футболіст YouTube-каналу Ігоря Циганика.

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Уже колишньому тренеру "Шахтаря" Маріно Пушичу доводилося приділяти їм особливу увагу, щоб навчити пресингу та командної роботи. Сікан наголосив, що через недостатню самовіддачу легіонерів "гірники" втратили у швидкості реакції та не змогли підтримувати загальний темп. Це призвело до конфліктів усередині колективу — між українськими та бразильськими гравцями.

Даниил Сикан
Данило Сікан на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Причина проблем "Шахтаря"

Гравець згадав матч проти ПСВ у Лізі чемпіонів, коли захисник Педро Енріке отримав червону картку. Сікан зазначив: після такого моменту кожен у команді має подвоїти зусилля — але деякі бразильці не витримали навантаження, що стало попередженням для всіх.

"Я бачив, як ми програли багато матчів через те, що хтось із бразильців не добігав. У команді були конфлікти між українцями та бразильцями - це нормально, це футбол. Кожен повинен розуміти, що грає за "Шахтар", а не за Бразилію. Тут потрібно поважати один одного", — пояснив Сікан.

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спорт футбол ФК Шахтар Данило Сікан Трабзонспор
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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