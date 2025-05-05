Сикан забил, а Батагов оформил автогол в матче Трабзонспора с Касымпашей

Сикан и Батагов забили за Трабзонспор, но есть нюанс — видео
В матче 34-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" сыграл против "Касымпаши". В составе гостей на поле вышли украинцы Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.
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Счет в матче открыл Батагов на 18-й минуте, отметившись автоголом. После удара соперника мяч попал в ногу украинца и от нее в ворота.
В начале второго тайма Сикан сравнял счет. Даниил решился на дальний удар низом в левый угол ворот, который голкипер не взял.
Сикан сыграл в матче 65 минут, за которые статистический портал SofaScore оценил его игру в 7.4 балла. Зубков отыграл 82 минуты и получил оценку — 6.5. Батагов провел весь матч и получил — 6.9.
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